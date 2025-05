Israel convoca a la embajadora de España en Tel Aviv tras llamar Sánchez al país "Estado genocida" por la masacre en Gaza

Israel ha convocado a la embajadora de España en el país, Ana María Salomón, tras las declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso en las que se ha referido al país como "Estado genocida", en respuesta a una expresión usada previamente por el diputado Gabriel Rufián, según confirma la Embajada de Israel en España a este diario. La noticia ha sido adelantada por El Español, que asegura que el ministerio de Exteriores israelí ha explicado que Salomón recibirá una "dura reprimenda". La embajadora ya fue sometida a una reunión en el ministerio de Exteriores, junto a los colegas de Noruega e Irlanda, cuando los tres países reconocieron el Estado palestino. Aquella sesión se grabó y filtró a los medios.

El Ministerio de Exteriores español no ha querido confirmar la noticia. "No hacemos comentarios", ha sido la respuesta oficial.

Sánchez respondía así a una pregunta del diputado de ERC Gabriel Rufián en el Congreso sobre el comercio de armas con Israel en estos 18 meses de guerra (España ha realizado al menos 134 operaciones de compraventa de armas por valor de más de mil millones de euros en estos meses, según el Centro Delàs): "Le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida, no lo hacemos. Creo que el otro día desde esta tribuna explicité de qué estamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad», ha afirmado Pedro Sánchez en la sesión de control de la Cámara Baja", ha dicho el presidente.

