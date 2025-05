Tras impulsar a Trump, Elon Musk sugiere que reducirá su gasto en política: "Ya he hecho suficiente"

Tras regar la campaña presidencial de Donald Trump de dinero, Elon Musk planea ahora reducir su gasto político. "Voy a hacer mucho menos en el futuro", ha explicado en una vídeoentrevista con Bloomberg News en el Foro Económico de Qatar. "Creo que ya he hecho suficiente".

El hombre más rico del mundo invirtió al menos 290 millones de dólares en impulsar la reelección de Trump, según los datos presentados ante la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos, lo que lo convirtió en el mayor donante político del país en 2024. Musk destinó hasta 238 millones a un comité de acción política que trabajó por captar a votantes en estados clave, pero tambén donó a otros grupos que, por ejemplo, se dedicaron a emitir propaganda defendiendo el historial de Trump sobre el aborto.

Esas donaciones permitieron a Musk ganar una influencia sin precedentes en la Casa Blanca. Convertido en mano derecha del presidente de EEUU, el magnate tecnológico ha encabezado el mal llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), una comisión que está recortando las regulaciones federales, despidiendo a miles de funcionarios y desarticulando el gobierno estadounidense.

Golpe a Tesla

El rol de Musk como sierra mecánica de la administración pública ha disparado su impopularidad entre los ciudadanos y ha causado un importante daño reputacional a Tesla, empresa que dirige, cuyo valor ha caído casi un 8% en lo que va de año. Por eso ha manifestado en público su intención de reducir "significativamente" su implicación en política para centrarse en su imperio empresarial. Hoy ha añadido que sigue comprometido con la compañía de vehículos eléctricos y ha prometido que seguirá siendo su director ejecutivo dentro de cinco años.

Sin embargo, las promesas de Musk suelen diluirse como un azucarillo. De hecho, The New York Times destapó en marzo que Musk planeaba donar 100 millones de dólares a grupos trumpistas antes de las elecciones de medio mandato de 2026. Quizás es por eso que el milmillonario ha dejado la puerta abierta a cambiar de opinión si las condiciones varían. "Si veo una razón para hacer gasto político en el futuro, lo haré", ha explicado. "Pero actualmente no veo ninguna razón".