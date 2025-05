Los ataques de Israel en Gaza y Cisjordania han destruido millones de euros en proyectos financiados por la UE

El pasado 13 de mayo las fuerzas israelíes atacaron el Hospital Europeo de Gaza, el último centro sanitario que seguía prestando tratamiento a los más de 10.000 pacientes con cáncer de la Franja. El bombardeo contra el patio y los aledaños del centro dañó severamente sus muros y cañerías, cortó el suministro de agua y obligó a evacuar a sus 200 pacientes, según explicó su director. Israel afirmó después sin aportar pruebas que el objetivo era un centro de mando de Hamás supuestamente situado bajo el hospital, donde se habría escondido el líder de su rama militar, Mohamed Sinwar. Pero no avisó previamente del bombardeo, lo que constituye un presunto crimen de guerra, y 28 personas murieron. Ese mismo hospital había sido construido con 53 millones de dólares aportados por la Unión Europea en los años 90. Y como tantos otros proyectos financiados por Bruselas y sus países miembros en Palestina ha quedado inoperativo por los ataques israelíes. De otros muchos proyectos, solo quedan escombros.

La Unión Europea es el mayor donante colectivo de los palestinos desde 1993, cuando se creó la Autoridad Nacional Palestina a raíz de los Acuerdos de Oslo firmados con Israel. Sustenta sus instituciones, en una apuesta por mantener viva la solución de los dos Estados, y mantiene a flote su maltrecha economía. Pero también invierte en proyectos educativos, sanitarios, sociales o energéticos. Entre 2014 y 2023 aportó a Palestina casi 1.600 millones del contribuyente europeo, según datos oficiales de la Comisión Europea, la mayoría de ellos destinados a mantener al gobierno de Ramala. A lo que hay que añadir los 509 millones que ha desembolsado en ayuda humanitaria para Gaza desde octubre de 2023, cuando Hamás puso en marcha el desastre en curso con su ataque masivo sobre el sur de Israel. Si se incluyen los fondos concedidos a las agencias de la ONU y oenegés que trabajan con los palestinos, la cantidad es todavía mayor.

Pero algunos de esos proyectos financiados por Europa son destruidos con regularidad por los militares israelíes o los colonos judíos, sin que Israel haya pagado hasta la fecha compensaciones por los daños causados, según varias fuentes consultadas. De los 158 proyectos subvencionados por la UE en Gaza desde 2014, al menos 15 han sido destruidos durante la campaña militar en curso, según el análisis de EL PERIÓDICO, que solo ha contabilizado aquellos incidentes que ha podido verificar a través de fuentes abiertas. Lo que arroja un coste de casi 12 millones de euros pulverizados desde el inicio del asalto israelí.

El mayor beneficiario de los fondos europeos era la municipalidad de Abasan al Kabira, un pequeño pueblo agrícola al este de Jan Yunis. La localidad fue completamente destruida en las primeras semanas del asalto, según un análisis de imágenes satelitales de ‘El País’, y con ella los 2.5 millones de euros que la UE invirtió en instalar “fuentes de energía renovables en sus edificios públicos y residenciales”. Lo mismo ha pasado con las 17 universidades de Gaza, uno de los principales focos de la ayuda europea. Algunas fueron dinamitadas, otras destruidas por los bombardeos. De otras solo queda la carcasa chamuscada de sus campus, donde ahora se refugian familias de desplazados. Bruselas había invertido más de cuatro millones en las universidades de Al Azhar, Islámica, Abierta de Al Quds o el Colegio de Ciencias Aplicadas, dedicado a la formación profesional. Financiaba programas para la investigación agrícola y empresarial, el aprendizaje del inglés o las salidas laborales fuera de la Franja.

Tampoco se han salvado los proyectos para apoyar a Al Mezan, una reputada organización de derechos humanos, cuya sede en Jabalia fue completamente destruida. La del Instituto Civitas, dedicada a promover la democracia y formar a jóvenes con dotes de liderazgo, quedó severamente dañada. También fue destruido el colegio para niños sordos de la Aftaluna Society, donde Bruselas tenía un proyecto comprometido por valor de 375.000 euros.

Cisjordania y Jerusalén Este

También en Cisjordania y Jerusalén Este se destruyen o confiscan con frecuencia inversiones europeas, aunque allí los estragos están más ligados a la política de colonización de Israel. En 2023, el último año del que existen datos oficiales de la UE, sus militares y colonos demolieron “78 estructuras” financiadas por Bruselas o sus estados miembros, con un valor de 248.000 euros. Si se hace la suma desde 2015, son 927 estructuras valoradas en casi tres millones de euros. Desde colegios a paneles solares, casas prefabricadas, letrinas o parques infantiles, generalmente situados en comunidades amenazadas por las políticas israelíes de desplazamiento forzoso. El Estado judío argumenta que se construyeron sin licencia, lo cual es verdad, porque solo en contadísimas ocasiones concede permisos de construcción a los palestinos. El Tribunal Internacional de Justicia ha tachado esa política de “discriminatoria” porque favorece la expansión de las colonias en detrimento del desarrollo palestino

“Esta política de demoliciones genera un clima de coerción que no deja a los palestinos más alternativa que abandonar sus tierras", asegura a este diario Allegra Pacheco, directora del West Bank Protection Consortium, una organización financiada por la UE y otros 13 países donantes, entre ellos España, que provee ayuda humanitaria a los palestinos. “Si escuchas a los funcionarios israelíes o lees las webs de los colonos, está claro que el objetivo es anexionarse el Área C de Cisjordania e impedir la posibilidad de un Estado palestino viable". El Área C comprende el 61% del territorio cisjordano.

Esquizofrenia europea

La Comisión Europea no ha contestado a las preguntas de EL PERIÓDICO al cierre de esta edición, pero a menudo se limita a expresar su “profunda preocupación” y desmayo por la destrucción de sus proyectos. Poco más. Sus países miembros, en cambio, sí suelen utilizar los canales diplomáticos para pedir compensaciones a Israel por carta, aunque no hay constancia de que sean atendidas. “Lo que vemos sobre el terreno es que Israel no distingue entre las instalaciones financiadas por los europeos o las iniciativas puramente locales. Está embarcado en una guerra total contra el pueblo palestino, esté donde esté”, dice Shai Pines, portavoz de B’tselem, una organización de derechos humanos israelí que trabaja en los territorios ocupados. Los colonos, dice, no son más que una extensión del violencia del Estado. “Nada de esto es nuevo, es parte del régimen del apartheid impuesto desde hace décadas para apropiarse de la tierra. Lo que ha cambiado desde el 7 de octubre es la escala y el nivel de brutalidad de estos ataques, que ahora se producen a plena luz del día”, añade Pines.

Todo esto pone en evidencia la profunda esquizofrenia de la política europea en la región. Con una mano paga lo que Israel rompe y mantiene vivo el proyecto nacional palestino; con la otra, le vende a Tel Aviv las armas con las que está destruyendo a los palestinos y le aporta cobertura diplomática. “Si Europa quisiera tiene mucha capacidad de influir sobre Israel. Piense que la mitad de las bombas que caen sobre Gaza son bombas fabricadas en Europa”, dijo esta semana Josep Borrell, quien fuera hasta hace unos meses el máximo representante de la política exterior europea. El drama de todo esto es que Europa paga sin influir. Y no solo se destruyen sus inversiones, sino también las vidas de aquellos a los que pretende ayudar.