Hamás responde a EEUU y ofrece la entrega de diez rehenes y 18 cuerpos a cambio de un alto el fuego y presos palestinos

Hamás se ha pronunciado. Tras varios días de reflexión, el Movimiento de Resistencia Islámica ha respondido este sábado a la propuesta de acuerdo de tregua del enviado estadounidense, Steve Witkoff, y ha ofrecido la entrega de diez rehenes israelíes vivos y 18 cadáveres a cambio de un alto el fuego y la liberación de presos palestinos. Pero, tal y como afirman medios israelíes que han consultado fuentes involucradas en las negociaciones, el grupo palestino exige enmiendas en algunos puntos.

“Tras una ronda de consultas nacionales y atendiendo a nuestra profunda responsabilidad hacia nuestro pueblo y su sufrimiento, presentamos nuestra respuesta a la propuesta de Witkoff a nuestros hermanos mediadores”, ha anunciado Hamás en un comunicado. El texto, según el grupo palestino, incluye un “alto el fuego permanente, la retirada completa de la Franja de Gaza y garantizar el flujo de ayuda humanitaria a nuestro pueblo”. A cambio, Hamás liberará a “diez prisioneros israelíes vivos” y se compromete a la “devolución de dieciocho cuerpos” por un número acordado de prisioneros palestinos, como ya ocurrió durante las dos treguas previas.

Tres fases

Esta última condición sí se corresponde con la propuesta del enviado del presidente estadounidense Donald Trump en relación al número de rehenes y cuerpos, pero todavía no está claro si se atiene a los plazos ofrecidos por el negociador. A su vez, el texto de Witkoff incluye una primera fase de 60 días de tregua, la “reubicación” de parte de las fuerzas israelíes, y el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. Según el medio israelí Haaretz, Hamás ha respondido a la propuesta ofreciendo una hoja de ruta y unos términos alternativos, lo que una fuente israelí ha afirmado que equivale a un rechazo.

“Hay algunas notas y enmiendas a algunos puntos, especialmente sobre las garantías estadounidenses, el momento de la liberación de los rehenes, la entrega de ayuda y la retirada de las fuerzas israelíes”, ha declarado un funcionario de Hamás, hablando bajo condición de anonimato, a este diario. El canal egipcio Al Rad informa que el grupo palestino ha propuesto una fase adicional al plan de liberación que incluye cuatro rehenes el primer día de tregua, dos el día 30, es decir, a la mitad del alto el fuego, y cuatro más en la jornada 60, la última. A su vez, la devolución de los cuerpos tendrá lugar en tres etapas, los días 10, 30 y 50. El plan de Witkoff sólo preveía dos liberaciones, no tres.

"Su propia propuesta"

Además, Hamás habría exigido que se permitiera a los habitantes de Gaza entrar y salir del enclave a través del cruce de Rafah, en la frontera con Egipto. “Han redactado su propia propuesta con elementos completamente diferentes”, ha denunciado una fuente israelí a Haaretz, alegando que los nuevos términos suponen un rechazo. De momento, el gobierno israelí, capitaneado por el primer ministro Binyamín Netanyahu, no se ha pronunciado, pero es bien sabido que ni el mandatario ni sus aliados extremistas aprobarían un plan que conllevara el alto el fuego permanente en el enclave. El diario The Times of Israel, citando a un funcionario israelí anónimo, afirma que Tel Aviv está tratando la respuesta de Hamás como un “rechazo efectivo”.

Las informaciones en varios medios regionales desvelan algunos detalles de las coacciones entre bambalinas a Hamás. De acuerdo a un funcionario palestino citado por Haaretz, el grupo es consciente de su pérdida de control en el territorio y la presión de otras facciones palestinas le habrían llevado a aceptar la propuesta de Witkoff. Una de las principales preocupaciones de Hamás es la falta de garantías de este texto. No hay ningún compromiso en que liberar a los rehenes evite que Israel controle Gaza a largo plazo, como ya han expresado que tienen intención de hacer los actuales líderes del país. Tampoco hay garantías de Washington de que este acuerdo lleve al fin de la guerra y a la retirada de las tropas.

60 muertos en 24 horas

Durante la noche del sábado, cuando se le preguntó sobre la probabilidad de que Hamás acepte la propuesta de alto el fuego, Trump aseguró que cree “que quieren salir de este lío; están en un gran lío”. Según la propuesta de tregua, el presidente estadounidense declarará que “toma en serio la adhesión de las partes al acuerdo de alto el fuego e insiste en que las negociaciones durante el período de alto el fuego temporal, si concluyen con éxito con un acuerdo entre las partes, conducirían a una resolución permanente del conflicto”. Hamás ha anunciado la entrega oficial de su respuesta a los mediadores, así que las próximas horas serán claves para ver si Israel acepta estas enmiendas.

Apenas dos horas después de este anuncio, varios cohetes fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel, según ha informado el Ejército. Los proyectiles impactaron en áreas abiertas sin provocar heridos. Por su parte, un grupo de familiares de rehenes ha expresado durante una rueda de prensa su temor de que alcanzar un acuerdo temporal para liberar a los cautivos en Gaza conduzca a la muerte de los que quedan atrás, ya que hay 58 rehenes vivos y muertos en el enclave, y este acuerdo sólo incluiría la liberación de 28. Mientras, los bombardeos sobre el enclave palestino no se han detenido. Este sábado al menos 60 personas han muerto como resultado de los ataques aéreos israelíes, y otras 284 han resultado heridas. A lo largo de estos 19 meses de brutal ofensiva militar, al menos 54.381 personas han muerto y unas 124.054 han resultado heridas, según el último balance ofrecido este sábado por el ministerio de Sanidad de Gaza.