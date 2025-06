Ramón Pacheco y Victor Cha, expertos en las dos Coreas: "Cuanto más dure la relación entre Rusia y Corea del Norte, más peligro hay para Corea del Sur, Japón o EEUU"

Victor Cha, exdirector de Asuntos Asiáticos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y profesor en la Universidad de Georgetown, en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, y Ramón Pacheco, probablemente el mayor experto sobre Corea en España, profesor de Relaciones Internacionales en el King’s College de Londres, han recalado este miércoles en Barcelona para presentar su libro escrito a cuatro manos 'Corea. Una nueva historia del Sur y el Norte' (Ático de los libros). En esta entrevista con EL PERIÓDICO, analizan las relaciones entre los dos antagónicos vecinos, los equilibrios de poder en el nuevo orden mundial y las recientes elecciones presidenciales en Corea del Sur tras la crisis política provocada por el autogolpe del anterior líder.

Corea del Sur acaba de elegir al líder de la oposición como presidente. ¿Cómo interpretan este resultado?

Victor Cha: Marca el fin de un capítulo difícil en la política coreana, los seis meses de ley marcial y la destitución—, lo cual es positivo. Pero el país sigue profundamente polarizado. El nuevo Gobierno se enfrenta a un entorno político desafiante, tanto a nivel interno como internacional. Corea del Sur es la duodécima economía más grande del mundo. Se la considera una historia de éxito, especialmente en exportaciones de consumo. Sin embargo, acaba de salir de una crisis democrática y ahora se enfrenta a una económica.

Ramón Pacheco: Lo que los ciudadanos coreanos quieren ahora es un período de estabilidad, con un presidente centrado en el crecimiento económico y en gestionar los retos de la política exterior, como los aranceles de Trump y la competencia entre EEUU y China. Lee Chin-myung tiene un mandato claro de gobernar sin entrar en luchas políticas. La gente está cansada y quiere un cambio.

A pesar de la crisis democrática, la economía ha sido un tema central en estas elecciones. ¿Cuáles son los desafíos que debe afrontar el nuevo Gobierno?

RP: Hay un consenso general sobre que la prioridad doméstica es la baja natalidad, y que hay que apoyar a los padres jóvenes con subsidios de alquiler, más vivienda pública y jornadas laborales más cortas. En tecnología, Corea del Sur está invirtiendo mucho en Inteligencia Artificial, 6G, semiconductores y robots humanoides. La autosuficiencia no es realista en Corea del Sur, pero están impulsando la inversión pública para reducir la dependencia, especialmente de China.

VC: Lee dijo durante la campaña que "se arrastraría bajo las piernas de Trump" para lograr un acuerdo comercial, así de grave es la situación. Al mismo tiempo, deben gestionar los riesgos con China, como los controles a la exportación y la coerción. Por ejemplo, China ya restringió en el pasado la exportación de urea, afectando al sector del diésel en Corea, trenes, camiones, logística. Pero necesitan mantener el acceso al mercado chino, que se molesta cuando Corea del Sur se acerca demasiado a Washington. Es un equilibrio casi imposible.

¿Ya se sienten los efectos de los aranceles de Trump?

VC: Sí. El Banco de Corea recortó a la mitad su previsión de crecimiento y bajó los tipos de interés, medidas que normalmente no se toman al mismo tiempo, a menos que haya una gran preocupación. Citaron directamente la caída de las exportaciones, que han bajado un 8% interanual, y las de automóviles un 30% con los aranceles de Trump. Irónicamente, los mayores problemas comerciales vienen del aliado más cercano de Corea y su principal mercado de exportación: EEUU. Trump ha impuesto cinco aranceles: uno general del 10%, uno del 25% a los automóviles, otro del 50% al acero y aluminio, uno a las piezas de automóvil y otro que afecta a las empresas coreanas con fábricas en México.

RP: La máxima prioridad de Lee es resolver el tema de los aranceles con la Administración Trump. Se está preparando para reunirse con Trump lo antes posible, sabiendo que sin ese diálogo al más alto nivel, las negociaciones podrían estancarse y no llegar a nada.

¿Qué sabemos del presidente electo Lee Jae-myung? Hemos aprendido que la personalidad importa en el nuevo orden mundial con Trump.

RP: Es de origen populista. Como alcalde y gobernador hizo declaraciones explosivas, incluso atacando a su propio partido. Pero durante la campaña intentó presentarse como centrista y dejó atrás el populismo de izquierda, porque tenía ventaja y no quería alejar a los votantes moderados, así que se ha vuelto más pragmático.

VC: Además, hay preocupaciones en torno a él. Enfrenta procesos judiciales por acciones pasadas, y hubo una grabación filtrada en la que usaba un lenguaje muy duro contra un familiar implicado en un escándalo. No dejó una buena imagen de él.

¿Hay esperanzas de acercamiento con el vecino del norte en esta nueva fase política en Corea del Sur?

VC: El nuevo Gobierno surcoreano será más proactivo, pero Corea del Norte no parece estar interesada en absoluto ahora mismo. Desde la guerra en Ucrania, Putin está enviando miles de millones en divisas, energía, alimentos y tecnología militar a Pionyang. Eso reduce cualquier incentivo para implicarse con Corea del Sur. No los necesitan.

RP: Lee Chae-myung hizo hincapié en la coexistencia pacífica, no en cambiar el régimen, sino porque ambas Coreas deben compartir la península. La administración anterior se centró mucho en los derechos humanos, lo que en el Norte fue percibido como una amenaza. El enfoque de Lee es más bien reducir tensiones y crear espacio para el diálogo, pero eso no parece que vaya a ocurrir.

¿La desnuclearización es más utópica que nunca?

VC: Corea del Norte probablemente ha construido unas 50 armas nucleares en los últimos 18 años desde el último acuerdo real, y tiene suficiente material para construir unas 90. Su objetivo es convertirse en un Estado nuclear comparable a Francia o Reino Unido. Cuando China tenía más influencia, a veces trataba de contener a Corea del Norte, aunque fuera para evitar culpas. Pero el mensaje de Putin es claro: "Haz lo que quieras, solo mándame las municiones". Eso nos aleja aún más de cualquier acuerdo de desnuclearización.

RP: Cuanto más dure esta relación entre Rusia y Corea del Norte, más material y conocimientos recibe Pyongyang, y más peligrosa se vuelve la situación para Corea del Sur, Japón, EEUU y cualquier país preocupado por las armas nucleares norcoreanas.

¿Cuál será el papel de Trump en todo esto?

VC: Cuando la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue preguntada sobre si el Gobierno estadounidense tenía algún comentario sobre las elecciones en Corea del Sur, respondió: "Sí, lo tengo", hojeó su cuaderno informativo... solo para hacer una pausa y decir: "En realidad, no". La sala estalló en carcajadas, pero detrás del humor había una laguna grave, no estaban preparados para responder a algo tan previsible. Probablemente ocurrió porque todo el Consejo de Seguridad Nacional, que normalmente se encarga de esto, fue despedido la semana pasada. La prioridad de Trump no es esta ahora. Sí ha mostrado interés en encontrarse con Kim Jong-un, como hizo antes, pero aún no ha actuado en esa dirección en su segundo mandato.