"Vamos a volver", promete Cristina Kirchner a través de un llamado telefónico a una multitud que reclamó en las calles su libertad

"Estoy en la calle San José 1111, ¿me escuchan? Tenemos que ser inteligentes para comunicarnos. Un abrazo muy fuerte a esa plaza. Tenemos razón, la razón de una patria que se niega a ser colonia. Los quiero mucho. Vamos a volver". La multitud que abarrotó la Plaza de Mayo, frente a la sede del Gobierno argentino, recibió desde los altavoces el mensaje telefónico de Cristina Fernández de Kirchner, quien comenzó a cumplir el martes pasado en su domicilio una condena de seis años de cárcel. Decenas de miles y miles de personas se movilizaron desde distintos puntos de la Argentina para llegar al centro de la ciudad de Buenos Aires y reclamar lo que por estos momentos es política y jurídicamente imposible: la libertad de la expresidenta. Ese río humano dio otra vez cuenta de la fractura que atraviesa al país: son lo que no tienen ninguna duda que es inocente en la causa que se siguió por actos de corrupción en la obra pública durante mientras estuvo en el poder, entre 2007 y 2015. Sostienen que ella es una "presa política". La "otra" Argentina invierte los términos y habla de una "política presa", convencida de que su responsabilidad en los delitos que se le imputaron ha sido demostrada.

Obreros, parados, docentes, estudiantes, trabajadores informales, ganaron las calles bajo una estricta vigilancia de las fuerzas de seguridad. Esperó con paciencia y mensaje de ella y llegó grabado. Los argentinos, dijo Fernández de Kirchner, revelan al movilizarse "una voluntad de comer otra vez cuatro veces al día", el deseo de que "los trabajadores lleguen a fin de mes o puedan comprarse un auto" y que los pensionados y discapacitados reciban otra vez remedios gratuitos en vez de palazos policiales. "Ese país no fue una utopía, lo vivimos 12 años y lo dejamos desendeudado. Cómo lo han destruido. Pero este modelo se cae y no solo porque es injusto sino porque es insostenible en términos económicos". Según la exmandataria, el anarco capitalista Javier Milei no hace más que repetir recetas fracasadas de la dictadura y la era neoliberal de los años noventa sobre la base del dólar barato y el endeudamiento externo. "Cómo se puede sostener cuando compra la comida con tarjeta de crédito o comprar ropa afuera porque es más barata. ¿Hay alguien que pueda pensar que esto es duradero? Y lo peor es que el verdadero poder económico sabe que se cae, y por eso estoy presa. Pueden encerrarme, pero no podrán hacerlo con todo el pueblo. Acá se benefician unos pocos. La elite y el partido judicial. Vamos a enfrentarlos sin violencia pero con coraje. Lo vamos a hacer con mucho amor. Sabemos ponernos de pie".

La líder peronista, de 72 años, reconoció "no saber" qué me depara el futuro y después de haber atravesado "un intento de asesinato y un proceso judicial infame" que la sacó de por vida de la carrera electoral. "Desde donde me toque estar lo haré junto a ustedes. Tenemos eso que no se compra: pueblo y memoria". Después del mensaje grabado, vino el llamado telefónico. "Saben por qué no compito, porque saben que pierden".

La disputa del balcón

Fernández de Kirchner ha avisado que no acepta un ostracismo por decisión judicial. "¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda (un chiste), pero no…". Sus abogados quieren saber cuál es la frontera de sus posibilidades de expresión en el apartamento que habita en el barrio de Monserrat, en el sur de la capital. "Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido", hizo saber la expresidenta, quien no solo quiere saludar a sus seguidores, sino mejorar la conectividad del servicio de internet porque piensa realizar un programa de streaming semanal para fijar sus posiciones políticas. Hasta el momento, sigue siendo la principal autoridad del Partido Justicialista (PJ, peronismo).

Los letrados de Fernández de Kirchner enviaron un documento al Tribunal Oral Federal N° 2 para saber con precisión aquello su clienta tiene prohibido hacer. La justicia la había recomendado "abstenerse" de "adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes". Los abogados quieren que se aclaren "los alcances" de la restricción de una dirigente condenada y que tiene una tobillera electrónica. El edificio y la manzana que se ha convertido en uno de los centros de gravedad política también reproducen las divisiones sociales. Están los "vecinos con Cristina" y quienes sienten que se les ha duplicado el aborrecimiento por la constante procesión de hombres y mujeres.

Emociones contrapuestas

La relación de los argentinos con la expresidenta es profundamente emocional: se la ama, muchas veces de manera acrítica, y se la odia con la misma intensidad e indiferencia a cualquier tipo de argumento. En la Plaza de Mayo se expresó el país de los afectos. La ministra de Seguridad, Seguridad Patricia Bullrich activó un protocolo de efectos intimidantes para aquellos que llegaron a la capital de los populosos alrededores. La Policía Federal detuvo buses, exigió documentación a los choferes, pero también revisó mochilas y bolsillos de los pasajeros y hasta les tomó fotografías. Hubo casos en que los uniformados obligaron a quitarse las zapatillas. Semejantes escenas remiten a las épocas oscuras de este país. "Esto sucede en la Argentina de Javier Milei, en un país totalmente injusto, tenemos que estar en la calle, es tremenda la cantidad de gente que se ha dado cita", dijo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. "Todo anda mal, la economía y la libertad. Quieren disciplinar a los que piensan distinto".

De esos micros o a pie, los kirchneristas se fueron acercando a las cercanías de la sede del Ejecutivo. "¡Vamos a volver, vamos a volver! ", gritaron unos. "La mafia no va a poder", aseguraron otros. "Yegua, nunca mascota", se cantó también.

Visita de Lula

El caso de Fernández de Kirchner tiene a la vez impacto regional. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva visitará a su excolega durante la primera semana de julio, anunció un diputado del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Paulo Pimenta. El legislador arribó a la ciudad de Buenos Aires para acompañar la movilización y dijo que Lula vendrá a "transmitir personalmente a ella su cariño y solidaridad". El peronismo respaldó enfáticamente al líder del PT durante su casi año y medio de prisión. Lula tiene muy malas relaciones con el ultraderechista Milei. Los presidentes de México y Colombia, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, habían expresado previamente el rechazo a la condena de la mujer más querida y despreciada de Argentina.

La causa judicial que provocó la detención domiciliaria de Fernández de Kirchner no ha concluido y puede provocar otros remezones. El Tribunal Supremo calculó que los hechos ilícitos en la obra pública provocaron un perjuicio millonario al Estado y que deberá ser compensado con los bienes de la exmandataria y los otras personas que han sido sentenciadas.