El líder supremo Jameneí celebra la "victoria" de Irán sobre Estados Unidos e Israel

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí —en paradero desconocido y bajo tierra desde el inicio de los ataques de Israel contra Irán el pasado 13 de junio—, ha celebrado este jueves la "victoria" en su guerra contra Tel Aviv y Estados Unidos, que duró 12 días y terminó este martes tras un frágil acuerdo de alto el fuego.

El conflicto se saldó con 638 fallecidos totales, 610 de los cuales ocurrieron por ataques israelís contra Irán. La mayoría de ellos son civiles. "Ofrezco mis felicitaciones por la victoria contra el traicionero régimen sionista", ha empezado Jameneí en su corto discurso, pregrabado, de este jueves. "Los sionistas han sido prácticamente noqueados y aplastados bajo los golpes de la República Islámica. También quiero felicitar a nuestra amada Irán por la victoria contra EEUU. Los estadounidenses entraron en la guerra porque sintieron que si no lo hacían, los sionistas —las autoridades iranís no usan el nombre de Israel— habrían sido completamente destruidos. Intentaron entrar a la guerra para salvarles, pero no consiguieron nada", ha remarcado.

Otra realidad para Irán

La realidad, sin embargo, es distinta: durante los 12 días de conflicto, Israel consiguió superioridad total en el espacio aéreo de Irán, y Tel Aviv, con su penetración de inteligencia dentro de las más altas esferas del poder en Teherán llegó a asesinar a la cúpula de científicos del programa nuclear iraní, además de, también, los más altos cargos militares del país persa.

Los ataques de Irán contra Israel, al contrario, fueron mayormente interceptados, tanto por la Cúpula de hierro israelí como por los sistemas antiaéreos de EEUU, destinados en la región en ayuda del aliado de Washington.

"La República Islámica le dio una buena bofetada en la cara a los EEUU. Atacamos e infringimos un gran daño a la base estadounidense de Al Udeid, en Qatar. Si nos atacan de nuevo, el enemigo definitivamente pagará un precio aún mayor", ha continuado Jameneí. El ataque de Irán contra la base de Al Udeid fue completamente interceptado por los sistemas antiaéreos: no hubo ni daños físicos ni materiales y, de hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que Teherán tuvo el "gesto" de avisar del ataque con antelación, para evitar causar bajas y desescalar las tensiones.

Teherán resiste

Jameneí, sin embargo, sí puede celebrar una victoria: desde un primer momento, a pesar de que el primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, nunca lo anunció abiertamente —sí de forma velada—, los ataques de Israel tenían como objetivo derrocar la República Islámica, además de acabar con su programa iraní.

Tel Aviv y Washington no han conseguido ni lo uno ni lo otro y, de hecho, según un informe filtrado a la prensa de la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono, el programa iraní de enriquecimiento de uranio ha sido tan solo "retrasado uno o dos meses".

Netanyahu y Trump, por su cuenta, aseguran que sus ataques sobre todo contra las instalaciones de Fordow, Isfahan y Natanz han conseguido llevar a Irán varios años atrás. Trump anunció este miércoles que EEUU e Irán, tras este débil pero de momento sostenido alto el fuego, retomarán sus conversaciones la semana que viene.

El objetivo: llegar a un acuerdo para evitar que Irán deje de enriquecer uranio a niveles cercanos a los necesarios para la bomba atómica. Teherán, por su parte, busca que Washington levante todas o gran parte de las sanciones internacionales que pesan en contra de la República Islámica.