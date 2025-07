El jefe de la Fundación Humanitaria de Gaza niega que haya habido "incidentes violentos" en sus puntos de reparto de ayuda

Desde el inicio de las operaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Israel y Estados Unidos, a finales de mayo, no ha habido día que no se registraran muertes cerca de sus puntos de distribución de ayuda. Sin embargo, el presidente ejecutivo de esta controvertida organización, el reverendo Johnnie Moore, lo niega. "No hemos tenido ni un solo incidente violento en nuestros centros de distribución, ni siquiera cerca", ha dicho este miércoles en una rueda de prensa en Bruselas. "Existe un esfuerzo muy intencional en una campaña de desinformación colectiva para no solo exagerar las bajas civiles en la Franja de Gaza, sino también vincular el 100% de estas bajas con nuestra iniciativa", ha denunciado.

"Alrededor del mundo, hay un esfuerzo increíble para cerrar nuestras operaciones, pero no nos cerrarán", ha defendido Moore, que es un líder evangélico, cercano al presidente estadounidense Donald Trump y a los aliados ultraderechistas del primer ministro israelí Binyamín Netanyahu. "Tenemos la única misión de proporcionar alimentos gratuitos al pueblo hambriento de Gaza", ha insistido, celebrando que, "en un mes y en medio de dos guerras" [la de Irán y la de Gaza], la organización ha entregado 55 millones de comidas gratuitas a los gazatíes. "No existimos para reemplazar a Naciones Unidas, sino para subsidiar estos esfuerzos, y extendemos nuestra mano en cooperación con la ONU, ya que queremos colaborar juntos en la resolución de problemas", ha añadido.

Críticas a la ONU

Sin embargo, Moore ha dedicado gran parte de su conferencia a criticar a Naciones Unidas, a la que ha acusado de llevar a cabo un "boicot por motivos políticos" a sus operaciones. "La ONU, que nunca ha boicoteado a Hamás, está boicoteando una iniciativa de Estados Unidos bajo el mandato del presidente Trump, y está trabajando muy activamente entre bastidores para silenciarnos", ha denunciado. "Existimos para llevar la mayor cantidad posible de alimentos a la Franja de Gaza, y existimos para evitar el desvío masivo de la ayuda", ha añadido, ofreciendo a las agencias de Naciones Unidas distribuir la asistencia de sus camiones.

Más de 170 importantes organizaciones benéficas y no gubernamentales internacionales, incluidas Save the Children, Oxfam Intermón y Amnistía Internacional, han pedido el fin inmediato de la FHG de forma conjunta en un comunicado publicado este martes. Los grupos de derechos humanos consideran que la iniciativa estadounidense opera en violación de los principios internacionales. "Los palestinos en Gaza se enfrentan a una elección imposible: morir de hambre o arriesgarse a que les disparen mientras intentan desesperadamente conseguir comida para alimentar a sus familias", han denunciado. La FHG "no trae nada más que hambre y disparos al pueblo de Gaza", han añadido.

"Declaraciones políticas"

Desde Bruselas, donde Moore asegura haber visitado el Parlamento Europeo, el líder evangélico ha tachado estas acusaciones de "declaraciones políticas". "Es una agenda política que mantiene al pueblo de Gaza como rehén a expensas del pueblo de Gaza, y no estamos interesados en jugar a esa política", ha declarado. Tampoco ha querido dar demasiados detalles a las preguntas de los periodistas relativas a su financiación, a con quién trabaja sobre el terreno o al cierre de su oficina en Ginebra. Moore ha asegurado no saber mucho de lo que está ocurriendo en Suiza. Sin embargo, la FHG ha anunciado este mismo miércoles sus planes de cerrar su sucursal en Ginebra después de que las autoridades suizas iniciaran procedimientos para disolverla.

"La gente de Gaza con la que hablamos ve a esta Unión Europea facilitando la represión del pueblo de Gaza, en lugar de liberarlo, porque ha permitido esta estrategia de desvío de ayuda que fortalece a Hamás", ha señalado Moore, que fue el asesor religioso de Trump y siempre ha mostrado su posición favorable a Israel. Antes de su nombramiento, había dado apoyo a los planes para expulsar por la fuerza a los palestinos de Gaza y a organizaciones que promueven la migración judía a Israel basándose en la profecía bíblica. Durante la rueda de prensa, Moore ha asegurado que trabaja de forma voluntaria para la FHG como su director ejecutivo y que teme por la integridad física de su familia y de sí mismo.

11 muertos

De momento, la FHG opera cuatro centros de distribución de ayuda, tres en el sur de Gaza y uno en el centro. "El nivel de desinformación que intenta deslegitimar nuestra labor y el tiempo que dedicamos a justificar nuestra necesidad de existir nos ha ralentizado a la hora de duplicar nuestros centros de operaciones", ha aclarado Moore. El reverendo ha aplaudido el "enfoque de Trump que dice que no tenemos que resolver el problema de un sistema humanitario fallido, sino que había que intentar algo diferente". "Trump no desea nada más que la paz prevalezca en Oriente Próximo; nuestros amigos de la Unión Europea deberían tomar nota", ha concluido.

A lo largo de este miércoles, al menos 11 personas han muerto mientras esperaban ayuda humanitaria. Más de 600 palestinos han perdido la vida en sólo cinco semanas cuando se encontraban a la espera de recibir paquetes de alimentos en los sitios de la FHG, según el Ministerio de Salud de Gaza. "Ha sido una masacre, una tras otra durante 30 días, y esto tiene que parar", ha declarado Aitor Zabalgogeazkoa, el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en la Franja. "Este sistema es degradante, es inefectivo y es un crimen", ha dicho este miércoles desde el enclave.