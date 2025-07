Lula y Milei, a la greña en la cumbre de presidentes del Mercosur

El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dibujó la mejor sonrisa para tomarse la fotografía conjunta de los presidentes de los países que integran el Mercosur. A su lado, el argentino Javier Milei no disimuló su incomodidad. Lula y el ultraderechista tienen miradas del mundo tan distantes que ni siquiera el compromiso asumido de poner en marcha finalmente el acuerdo con la UE, en diciembre, logró acercar sus posiciones durante la reunión al más alto nivel político del bloque que integran también Uruguay y Paraguay y tiene como socio a Bolivia.El ultraderechista lanzó su amenaza de tomar decisiones a espaldas de sus socios.

"Uno busca los lugares donde se siente seguro, y para Brasil ese lugar es el Mercosur", dijo Lula y aseguró que pertenecer al bloque "nos protege". El líder del Partido de los Trabajadores reivindicó la "red de acuerdos que se extendió a los estados" y que tiene también su flamante expresión en el entendimiento con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, países que integran el llamado Efta. "No es de extrañar que cada vez más países y bloques estén interesados en acercarse a nosotros. He constatado personalmente este interés en los contactos que he mantenido con líderes de diversas regiones. Nos enfrentaremos al desafío de proteger nuestro espacio de autonomía en un contexto cada vez más polarizado". Pero su principal foco, asumida la presidencia del Mercosur, este jueves, se relaciona con la eurozona. Lula destacó el "potencial estratégico" del Mercado Común del Sur. "Estoy confiado en que a fin de año se creará una de las áreas de comercio más grandes del mundo". Recordó que "hay 722 millones de habitantes en ambos bloques y un PIB de 27.000 millones de dólares". Con esta alianza comercial, "no le faltará a nadie en el mundo oportunidades para hacer negocio". Una de las tareas que tiene pendiente Lula de cara a diciembre es convencer al presidente francés, Emmanuel Macron, el más reticente al acuerdo. La Comisión Europea debe presentar en los próximos días el texto legal para la ratificación de lo pactado en Montevideo a fines de 2024.

Lula llamó a utilizar las monedas locales para las transacciones entre miembros del bloque. También se desmarcó de modo explícito del anarcocapitalista cuando embistió contra el "negacionismo ambiental". Ratificó al respecto uno de sus propósitos durante la presidencia temporal del bloque, la creación de un "Mercosur verde" que Argentina rechaza de plano, en sintonía completa con la Administración de Donald Trump.

Los contrastes fueron constantes. El brasileño ponderó las figuras del papa Francisco y el extinto mandatario uruguayo, José Mujica. "Dos grandes pérdidas de dos grandes líderes", dijo. El uruguayo Yamandú Orsi fue explícito en su sintonía con Brasil. El boliviano Luis Arce puso otra piedra en el zapato del anfitrión al cuestionar el "genocidio" del pueblo palestino como consecuencia de la intervención militar de Israel en Gaza.

La advertencia de Milei

Milei recurrió a su retórica usual. Llamó a que el Mercosur adopte un sistema "mucho más libre" en lugar de "la cortina de hierro" que ha regido desde su fundación en la década de los 90. Pidió dejar de lado "la inercia destructiva" del bloque y lanzó una amenaza a sus socios. "Sería una gran alegría que dentro de unos años cuando Argentina tenga nuevamente la oportunidad de presidir este bloque nos encontremos en la recta final para lograr este conjunto de objetivos. Pero si esto no fuera posible y los socios del bloque prefirieran resistir, persistir en un camino que no nos da resultado, entonces tendremos que insistir en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen". Y añadió: "emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos, porque, como ya he dicho, la Argentina no puede esperar. Necesitamos más comercio, más actividad económica, más inversión y más trabajo de manera urgente". A pesar de la guerra comercial de Trump, el ultraderechista no cree que exista otro lugar bajo el sol que el de Washington. La diplomacia argentina quiere ampliar la lista de excepciones a los aranceles de cara a un entendimiento con Estados Unidos.

Reunión de Lula con Cristina Kirchner

El desapego de Milei en relación con sus vecinos ha sido tan sonoro que, contra una tradición propia de cada cumbre que organiza el país anfitrión, no ha pactado ninguna reunión bilateral con los colegas que llegaron a Buenos Aires.

Lula tendrá un encuentro personal con Cristina Fernández de Kirchner después de que la justicia autorizara su presencia en el edificio del sur capitalino donde la expresidenta argentina cumple su prisión domiciliaria. El gesto del presidente brasileño no hizo más que ahondar el desagrado de Milei.