Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Al menos siete palestinos muertos en varios ataques israelíes contra la Franja de Gaza

Reino Unido, Alemania y varios países rechazan la operación israelí sobre Gaza en una declaración conjunta

Explosión en la Franja de Gaza

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

