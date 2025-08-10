Guerra de Ucrania
Ucrania ataca una enorme refinería en Sarátov
El Ejército resaltó que las Fuerzas de Defensa de Ucrania seguirán actuando de forma sistemática para reducir el potencial económico-militar del enemigo, y obligarle así a frenar la guerra
Efe
El Estado mayor del Ejército ucraniano ha confirmado este domingo un ataque con drones contra la refinería rusa de Sarátov, a unos 700 kilómetros de la frontera, que habían avanzado canales de Telegram ucranianos. "Como resultado del impacto de drones en las instalaciones de la empresa se registraron explosiones y un incendio", escribió la institución castrense en Facebook.
"La refinería de crudo de Sarátov es una de las infraestructuras de combustible clave de la Federación Rusa, implicada en el suministro de derivados del petróleo a las fuerzas de ocupación. Su capacidad de refinado anual es de hasta siete millones de toneladas de crudo", agregó.
El Estado mayor del Ejército resaltó que las Fuerzas de Defensa de Ucrania seguirán actuando de forma sistemática para reducir el potencial económico-militar del enemigo para obligarle a frenar la guerra y agregó que cada ataque en territorio ruso acerca más la posibilidad de una "paz justa".
Un fallecido
Las autoridades locales rusas informaron este domingo de que una persona murió en la región de Sarátov, donde algunos drones ucranianos impactaron contra un edificio de viviendas y una planta industrial, según explicó el gobernador, Román Busarguin, en Telegram.
En total, las baterías antiaéreas rusas derribaron ocho aparatos no tripulados de ala fija sobre Sarátov, como parte de una oleada de ataques para los que según Moscú las fuerzas ucranianas emplearon la noche pasada un total de 121 drones.
- La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos
- Alerta en el entorno de la estación de Renfe de Oviedo por un aparatoso incendio en los garajes de las torres de la Losa
- Ahora sí: la Aemet incluye a Asturias en su alerta por calor para este día (y coincide con un gran fiesta)
- El terrible susto de una asturiana que pilló a los ladrones que marcan las casas: 'Escuché ruidos y vi una linterna, pensé que entraban
- EN DIRECTO: Sigue la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella y la fiesta de Les Piragües