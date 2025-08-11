Trump despliega a la Guardia Nacional en Washington DC señalando una emergencia de criminalidad inexistente

El presidente Donald Trump ha anunciado que asumirá el control del Departamento de Policía Metropolitana de Washington y desplegará a la Guardia Nacional en la capital de EEUU, alegando un aumento de la criminalidad. Los datos oficiales contradicen ese diagnóstico: la tasa de delitos violentos fue la más baja en tres décadas en 2024, último año del que hay registro, y en lo que va de 2025 ha caído otro 26%, según la Policía Metropolitana.

Trump se ampara en una disposición de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia que le permite asumir el mando de la policía en “condiciones especiales de carácter urgente”. De acuerdo con la normativa, la intervención presidencial expira al término de la emergencia, 30 días después de su inicio o cuando el Congreso apruebe una ley que la dé por finalizada, lo que ocurra antes.

El Departamento de Defensa confirmó que se prepara la activación de varios cientos de efectivos de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia para reforzar a las fuerzas policiales locales. La Casa Blanca planea además reasignar temporalmente a 120 agentes del FBI en Washington para labores de patrullaje nocturno, como parte de la ofensiva de seguridad anunciada por el presidente.

Las amenazas de Trump de tomar el control de la capital se intensificaron tras la agresión e intento de robo de automóvil a un ingeniero de software de 19 años y miembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), del que estaba a cargo el antiguo aliado presidencial, Elon Musk. El presidente compartió su fotografía en redes sociales y advirtió: “Si Washington D.C. no se pone las pilas, y rápido, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad”.

Este despliegue sigue a otros ordenados por Trump. El pasado verano, envió casi 5.000 miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles para contener protestas contra redadas migratorias y proteger a los agentes federales que las ejecutaban. En su primer mandato, en 2020, también movilizó a la Guardia Nacional y a fuerzas federales para dispersar manifestaciones pacíficas del movimiento Black Lives Matter tras la muerte de George Floyd a manos de la policía.

Trump anunció que Washington dejará de ser “un santuario” para inmigrantes indocumentados y sostiene que su tasa de homicidios supera la de “algunos de los peores lugares del mundo”. Aunque la violencia armada y la delincuencia juvenil son problemas persistentes, las cifras muestran una tendencia a la baja. Aun así, el presidente describe la capital como “tomada por bandas violentas y criminales sedientos de sangre, turbas de jóvenes salvajes, drogadictos y personas sin hogar”. Sus últimos movimientos —asumir el control de la policía y desplegar a la Guardia Nacional— apuntan a que avanza en esa dirección.