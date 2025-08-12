En Directo

Minuto a minuto

Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Guterres condena el "asesinato" de seis periodistas palestinos en Gaza

El estado hebreo mató este lunes en un ataque en Ciudad de Gaza al periodista de Al Jazeera Anas al Sharif y otros cinco reporteros

Explosión en la Franja de Gaza

Explosión en la Franja de Gaza

Ver galería

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
  2. Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
  3. La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
  4. Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
  5. Bombazo inesperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
  6. Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
  7. Una empresa 100% avilesina entra en el 'top 20' europeo de fabricantes de estructuras solares
  8. El drama de los trabajadores del centro de menores de Sograndio: cuatro fugas en cinco días y un ataque con 'mataleón' a un conductor

"Orbital", historia del sintetizador en el concierto de la playa de Poniente

"Orbital", historia del sintetizador en el concierto de la playa de Poniente

El concierto de "Orbital" en Gijón, en imágenes

El concierto de "Orbital" en Gijón, en imágenes

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, listos para el “sí, quiero” tras nueve años de romance

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, listos para el “sí, quiero” tras nueve años de romance

En imágenes: El director Ramón Torrelledó dirige la orquesta del Festival Horacio Icasto en Navia

En imágenes: El director Ramón Torrelledó dirige la orquesta del Festival Horacio Icasto en Navia

El Bibio estrena equipo gubernativo y los primeros toros de la feria de Begoña ya están en Gijón: así se trabaja entre bambalinas en la plaza (en imágenes)

El Bibio estrena equipo gubernativo y los primeros toros de la feria de Begoña ya están en Gijón: así se trabaja entre bambalinas en la plaza (en imágenes)

La UE exige a Trump un cese o reducción de hostilidades para negociar el futuro de Ucrania

La UE exige a Trump un cese o reducción de hostilidades para negociar el futuro de Ucrania

El cielo está desapareciendo porque hemos dejado de verlo

El cielo está desapareciendo porque hemos dejado de verlo

Horarios y dónde ver los partidos de LaLiga por televisión

Horarios y dónde ver los partidos de LaLiga por televisión
Tracking Pixel Contents