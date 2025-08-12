Hamás aborda en El Cairo un nuevo plan para el fin de la guerra en Gaza

Una delegación del grupo islamista Hamás aborda en El Cairo una nueva propuesta para una "solución global" de la guerra en Gaza, que incluye la liberación de todos los rehenes israelíes y la congelación del ala militar de la organización palestina, dijo este martes a EFE una fuente de seguridad egipcia.

El informante, que pidió permanecer en el anonimato, apuntó que la propuesta, elaborada con la ayuda de Turquía, incluye también "un mapa para el repliegue israelí en Gaza, bajo supervisión árabe-estadounidense, hasta que se alcance una solución para los problemas de la administración de la Franja y el desarme de Hamás". "La iniciativa se centra en un acuerdo global que incluye la liberación de todos los retenidos israelíes vivos, y la entrega de los cadáveres, a cambio de la excarcelación de un número de prisioneros palestinos", dijo la fuente, sin determinar el número.

Apuntó que también "estipula una fase de transición durante la que Hamás congelará las actividades de su ala militar y prohibirá el uso de armas, con garantías de los mediadores y de la parte turca, mientras se llevan a cabo negociaciones para alcanzar un acuerdo para un alto el fuego permanente".

Retomar las conversaciones

Según la fuente egipcia, la delegación del grupo palestino, encabezada por el jefe de la formación en Gaza, Jalil al Haya, llegó a El Cairo la noche del lunes para reunirse con funcionarios egipcios "en el contexto de los intensos esfuerzos regionales para reactivar la ruta de las negociaciones" para poner fin a la crisis en la Franja.

Precisó que la nueva propuesta, que -subrayó- "en caso de ser aprobada por Hamás, será transmitida a la parte estadounidense y luego a Israel", tiene como "objetivo privar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de cualquier pretexto para ocupar la ciudad de Gaza".

Representantes de Israel y Hamás negociaron de forma indirecta en julio pasado en Catar la posibilidad de un acuerdo de alto el fuego en Gaza que permita liberar a los rehenes en manos de Hamás y poner fin a la guerra.

Esas negociaciones han sido suspendidas por acusaciones recíprocas entre Israel y Hamás, si bien la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, presiona para su reanudación en coordinación con los mediadores árabes, Egipto y Catar.