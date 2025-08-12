Orbán se desmarca del apoyo europeo a Kiev y reclama una cumbre UE-Rusia

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se ha desmarcado de la declaración de los líderes europeos en apoyo de Ucrania y además reclama la convocatoria de una cumbre entre la UE y Rusia a imagen de la que reunirá a Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska. "La única medida por parte de los líderes de la UE que tendría sentido sería una cumbre con Rusia de acuerdo al modelo de la que mantendrán Estados Unidos y Rusia", afirma desde su cuenta en X el líder húngaro, principal aliado del Kremlim entre el bloque comunitario.

En su mensaje justifica Orbán su decisión de no respaldar la declaración emitida por el resto de socios de la UE, a cuatro días de la cita en Alaska. En el texto suscrito por los 26 se advierte de que todo acuerdo de paz debe ceñirse al derecho internacional y, pese a la valoración positiva de los esfuerzos de EEUU, se recuerda que la condición para una negociación ‘efectiva’ debe ser un alto el fuego. En juego está tanto la seguridad de Ucrania como la del conjunto de Europa, recuerda el texto.

"Antes de que el coro del 'mainstream' liberal empiece a entonar su canción favorita sobre la 'marioneta de Putin', explicaré por qué no he suscrito la declaración en nombre de Hungría", empieza el mensaje de Orbán, en una alusión irónica a su atribuida posición de aliado de Moscú. "La declaración trata de establecer condiciones para un encuentro al que no han sido invitados", prosigue. Lamenta que la UE "se quede fuera" de la cita. Pero considera que con los intentos de dar "instrucciones desde fuera" se empeorará la situación.

La declaración de los 26 incide en los esfuerzos europeos por hacerse oír ante la cita de Alaska, con el argumento de que la guerra de agresión lanzada por Moscú se produce en territorio europeo. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha dado un paso notable al convocar una reunión virtual este miércoles entre los principales aliados europeos de Ucrania, el propio Trump y Zelenski, además de la cúpula de la UE y la OTAN.

La reunión se iniciará sobre las 14.00, a escala de los líderes de Alemania, Francia, Italia, Finlandia, Reino Unido, Polonia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Zelenski. Tras aproximadamente una hora se espera la participación de Trump y de su vicepresidente, JD Vance, a lo que seguirá una nueva ronda de consultas entre los representantes europeos.