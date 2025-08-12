La UE exige a Trump un cese o reducción de hostilidades para negociar el futuro de Ucrania

Veintiséis países de la Unión Europea, todos salvo Hungría, urgieron este martes a que cualquier negociación "significativa" sobre Ucrania sólo tenga lugar si se produce un "alto el fuego o reducción de hostilidades" por parte de Rusia, a la vez que recordaron que las fronteras internacionales "no pueden cambiarse por la fuerza".

"El pueblo ucraniano debe tener libertad para decidir su futuro. El camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania. Sólo puede haber negociaciones significativas en el contexto de un alto el fuego o una reducción de hostilidades", dijeron veintiséis jefes de Estado o Gobierno de la Unión Europea en una declaración conjunta.

Este texto sienta las bases de la posición común de los gobiernos europeos antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, se reúnan este viernes en Alaska (EEUU) para intentar avanzar en un plan de paz en Ucrania que podría conllevar cesiones territoriales.

En este comunicado, los líderes de la UE "dan la bienvenida a las esfuerzos" del presidente de Estados Unidos para terminar la guerra de agresión contra Ucrania y conseguir "una paz justa y duradera y la seguridad" del país invadido.

Al mismo tiempo, también advierten de que cualquier paz que consiga la estabilidad para Ucrania "debe respetar la ley internacional, incluyendo los principios de independencia, soberanía, integridad territorial, y que las fronteras internacionales no se cambien a la fuerza".

Seguridad europea e internacional

El texto conjunto también puntualiza que la guerra de agresión contra Ucrania tiene implicaciones para la seguridad europea e internacional y que "una solución diplomática" debe proteger tanto a Ucrania como los intereses de seguridad europeos.

En ese sentido, la declaración conjunta también asegura que la UE, junto a Estados Unidos y otros socios internacionales, continuará suministrando ayuda política, económica, humanitaria, militar y diplomática a Kiev, ya que "Ucrania está ejerciendo su derecho inherente a defenderse a sí misma". La UE también continuará imponiendo sanciones a Rusia, añadieron.

Además, el texto también recuerda que "la Unión Europea y sus Estados miembros están preparados para contribuir más allá a las garantías de seguridad" según sus competencias y capacidades, en línea con la ley internacional y el pleno respeto a los intereses y seguridad de ciertos Estados miembros y la UE en su conjunto.

Los veintiséis países firmantes señalan también el "derecho inherente de Ucrania a elegir su propio destino" y se comprometen a continuar apoyando al país en su camino a la adhesión al bloque comunitario.

El texto concluye con una breve referencia a que Hungría -cuyo primer ministro, Viktor Orbán, es el líder europeo más cercano al Kremlin- "no se asocia con esta declaración" que sí suscribe el resto de la UE.

Antes de la cita del viernes en Alaska, Trump se reunirá con varios líderes europeos, incluidos los responsables de la Unión Europea y de la OTAN, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en otra cita virtual este miércoles convocada por Alemania.