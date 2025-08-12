Rusia presiona a Ucrania en el frente en vísperas de la cumbre de Trump y Putin en Alaska

Rusia está ejerciendo una elevada presión en el campo de batalla y ha avanzado al noreste de la localidad de Pokrovsk, en Donetsk, días antes de la cumbre prevista en Alaska entre los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladímir Putin, según informaciones de analistas y soldados ucranianos.

Las tropas ucranianas están resistiendo, limitando los progresos rusos a lo largo de la mayor parte del frente. Sin embargo, la plataforma de análisis DeepState, corroborada por informaciones procedentes del propio frente, asegura que las fuerzas rusas han abierto una estrecha cuña en las defensas ucranianas cerca de Mayak, a unos 15 kilómetros de Pokrovsk.

DeepState indica que las unidades rusas han avanzado recientemente al menos 10 kilómetros hacia el norte, en dirección hacia Dobropilia, una ciudad de 60.000 habitantes antes de la guerra, y amenazan con atravesar y capturar fortificaciones de nueva construcción en esa zona.

Si las fuerzas rusas consolidan sus posiciones y despliegan sus operadores de drones kamikaze en el área, podrían potencialmente cortar una carretera importante a Kramatorsk, un bastión ucraniano clave en Donetsk, advierten los analistas.

El mando militar ucraniano ha relativizado esta incursión y ha afirmado que un pequeño grupo ruso se ha infiltrado en la zona, pero no la controla. No obstante, el grupo de fuerzas 'Dnipro' confirma que hay combates cerca de la localidad de Kúcheriv Yar, en línea con algunas de las informaciones de DeepState.

Despliegue de reservas

Varios analistas militares sugieren que Ucrania todavía podría neutralizar esta amenaza en los próximos días o semanas, como ha hecho con incursiones rusas similares en el pasado.

Oleksí Mélnik, un teniente coronel en la reserva y analista de seguridad del centro de estudios Razumkov en Kiev, dijo a Efe que las fuerzas rusas, al avanzar a lo largo de un corredor estrecho, han dejado sus flancos expuestos a contraataques ucranianos potencialmente devastadores. "Si las fuerzas ucranianas despliegan reservas y actúan con rapidez, los rusos encaran un alto riesgo de ser rodeados, capturados o destruidos", afirmó.

El cuerpo ucraniano de élite 'Azov' ha sido desplegado para contener el avance ruso. "La situación es dinámica y compleja. El enemigo está sufriendo pérdidas significativas de personal y equipamiento", afirmó 'Azov' en Telegram.

Volodímir Nazarenko, vicecomandante del batallón 'Fuerza de Libertad', parte de la brigada 'Rubizh', que también combate en la zona, rechazó las alegaciones de una incursión rusa masiva. "Nuestros hombres están luchando como leones, eliminando a docenas de rusos. Es duro, pero no hay motivo para entrar en pánico", dijo en un vídeo publicado en Facebook.

Los retos sistémicos

Una serie de exoficiales y de conocidos voluntarios civiles que ayudan a equipar al Ejército atribuyen la incursión rusa a problemas persistentes, como la movilización insuficiente y valoraciones inadecuadas de la situación por parte del mando militar ucraniano.

Varios observadores militares coinciden en que la falta de soldados de infantería dificulta a las fuerzas ucranianas impedir que pequeños grupos rusos de infantería infiltren unas defensas porosas situadas en la primera línea.

Estos pequeños grupos, que a menudo se desplazan a pie, en moto o en vehículos ligeros, sortean deliberadamente las posiciones de la infantería ucraniana, separadas por cientos de metros, al evitar los enfrentamientos directos.

Aunque los drones ucranianos suelen detectarlos y destruirlos, algunos soldados rusos logran pasar inadvertidos más allá de las defensas ucranianas. En algunos casos, los oficiales ucranianos no informan de estos acontecimientos, lo que conlleva una falta de reacción de los mandos superiores.

Mikola Bielieskov, del Instituto de Estudios Estratégicos, señaló en su blog que las tropas ucranianas están "ganando tiempo" para que Ucrania lidie con estos problemas sistémicos.

Manteniendo la línea de frente

Por otro lado, pese a la agresiva ofensiva rusa, la situación en el frente, que se extiende a lo largo de más de 1.000 kilómetros, "no ha cambiado drásticamente" en los últimos meses, dijo Mélnik.

Según Mélnik, los avances rusos siguen siendo relativamente limitados. Estima que Rusia necesitaría años de costosos asaltos para capturar parte del Donbás bajo control ucraniano, incluidas ciudades fortificadas como Kramatorsk y Sloviansk.

El analista espera que la ofensiva pierda impulso en uno o dos meses debido al tiempo desfavorable y a la falta de follaje que oculte a los rusos de los drones ucranianos.

Esta perspectiva podría estar detrás de las recientes propuestas de Putin de un "intercambio de territorios" en el que Ucrania cediese zonas aún bajo su control, a cambio de otras ocupados por los rusos, que Mélnik rechazó como "ridículas".