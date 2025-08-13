En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, hoy en directo: Zelenski vuelve a rechazar un intercambio territorial
El presidente de Ucrania cree que una cesión podría servirle a Moscú de "trampolín" para iniciar una nueva ofensiva
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
La Casa Blanca afirma que con la reunión entre Trump y Putin busca "entender mejor" cómo poner fin a la guerra
La Casa Blanca ha afirmado este martes que el objetivo de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, busca "entender mejor cómo poner fin" a la invasión rusa de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha explicado durante una rueda de prensa que el encuentro entre ambos ha sido organizado porque Putin lo ha solicitado así, tal y como le habría trasladado al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, que recientemente viajó a Moscú y allí se reunió con el inquilino del Kremlin.
"Por tanto, el presidente ha aceptado esta reunión a petición de Putin. El objetivo para el presidente es comprender mejor cómo podemos poner fin a esta guerra. (...) Creo que el hecho de que (estén) sentados cara a cara en lugar de hablar por teléfono le dará al presidente la mejor indicación de cómo poner fin a esta guerra y hacia dónde se dirige", ha declarado.
La reunión con Putin será un "ejercicio de escucha" para Trump, dice la Casa Blanca
La próxima reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska servirá como un "ejercicio de escucha" para el mandatario republicano, declaró este martes la Casa Blanca.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, rebajó así las expectativas de que la cumbre del viernes sirva para cerrar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de Ucrania.
"Este es un ejercicio de escucha para el presidente (Trump). Solo una de las partes involucradas (Putin) estará presente, así que servirá para obtener una mejor comprensión de cómo podemos poner fin a esta guerra", expresó Leavitt en una rueda de prensa.
Rusia acusa a Ucrania de preparar un ataque de falsa bandera para frustrar la cumbre Putin-Trump
El Ministerio de Defensa de Rusia denunció hoy que Ucrania prepara un ataque de falsa bandera contra civiles en la región ucraniana de Járkov con el fin de frustrar la cumbre entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, del próximo viernes en Alaska.
"Según informaciones recibidas por varias vías, el régimen de Kiev prepara una provocación para frustrar las negociaciones ruso-estadounidenses previstas para el 15 de agosto", informó en su canal de Telegram el mando castrense ruso.
Según Defensa, con este objetivo fue trasladado a la ciudad de Chugúyev de la región oriental de Járkov un grupo de periodistas extranjeros bajo el supuesto objetivos de "preparar una serie de reportajes sobre los habitantes de la ciudad fronteriza".
La ONU cree que sería "útil" que Ucrania participe también en la 'cumbre' de Alaska
El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este martes a través de su portavoz Stéphane Dujarric que sería "útil" que Ucrania sea invitada a la 'cumbre' que el viernes mantendrán en Alaska los presidentes de EE.UU. y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, para discutir precisamente el fin de la guerra en Ucrania.
En su rueda de prensa diaria, Dujarric aclaró que "esta no es nuestra cumbre, ni son nuestras conversaciones", pero consideró que, "por una cuestión de principios", Ucrania debería estar invitada a la misma mesa donde se desarrollarán las negociaciones "para lograr una paz justa y sostenible entre las dos partes (Rusia y Ucrania)", abundó.
Precisamente, el hecho de celebrar una cumbre sobre Ucrania sin los ucranianos ha sido muy criticado en Europa, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido que su país no podrá aceptar ningún acuerdo de terceras partes que suponga un menoscabo a su integridad.
Ucrania anuncia un nuevo ataque contra un almacén de drones kamikaze en Tatarstán
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunció este martes el segundo ataque en menos de una semana contra un depósito de drones kamikaze de tipo 'Shahed' en la región rusa de Tatarstán, a 1.300 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana.
El SBU detalló que sus drones impactaron en este almacén, situado en la localidad de Kzil-Yul, una vez más, después de haberlo hecho ya el sábado, cuando según dicha fuente provocaron un incendio, según un comunicado.
"Algunos vídeos grabados por residentes locales confirman los daños al centro, en cuyas instalaciones se registraron focos de fuego", indicó el comunicado.
Mueren dos personas por un ataque ruso en la región ucraniana de Donetsk
Al menos dos personas han muerto por el impacto de una bomba rusa sobre una zona residencial de la ciudad ucraniana de Kostiantinivka, situada en la región de Donetsk, en el este del país, según un balance preliminar de las autoridades locales. Un dirigente local, Sergei Gorbunov, ha asegurado en su cuenta de Facebook que las dos víctimas, identificadas como civiles, se encontraban en su vivienda en el momento del ataque, que habría provocado daños en las fachadas de al menos ocho inmuebles privados. Gorbunov ha instado a la población a moverse a zonas más seguras del país en caso de que sea posible, después de que las fuerzas rusas hayan intensificado sus operaciones terrestres y aéreas en estas últimas semanas. El lunes, tres personas murieron en la región de Donetsk, informa Ukrinform.
El PP cree que España está ausente de la negociación sobre Ucrania por “su ambigüedad” diplomática: "Somos irrelevantes"
"No somos llamados a la mesa de negociación sobre la paz de nuestro continente porque somos irrelevantes por culpa de las políticas de Pedro Sánchez y de su ministro (José Manuel) Albares". De esta manera denunció la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, la ausencia de España en la reunión por videoconferencia promovida por el Gobierno alemán a la que asistirán varios líderes europeos, responsables de la UE, de la OTAN y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y en la que tratarán la guerra ucraniana con el presidente de EE.UU., Donal Trump.
El PP acusa a Sánchez de llevar a España a la "irrelevancia" internacional en las negociaciones para la paz de Ucrania
El PP ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a España hacia un papel "irrelevante" a nivel internacional durante las negociaciones para la paz en Ucrania por culpa, según han dicho, de sus políticas en materia de asuntos exteriores. Mientras que, el Gobierno, ha optado por no entrar en la polémica y ha puesto en valor la postura de "apoyo" de nuestro país hacia Ucrania.
En declaraciones ante los medios de comunicación, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha sido preguntada por la reunión de emergencia convocada para este miércoles por el canciller alemán, Friedrich Merz, y en la que estarán el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, así como otros líderes europeos, aunque la previsión es que el presidente Pedro Sánchez no esté citado al encuentro.
Condenado a 16 años de cárcel a un ruso por guiar drones ucranianos contra objetivos en Kursk
Un tribunal militar ruso condenó hoy a 16 años de cárcel a Eldar Márchenko, ciudadano ruso acusado de guiar drones ucranianos contra objetivos civiles de la región fronteriza de Kursk en 2023. Según informó la agencia rusa TASS, el Segundo Tribunal Militar del Distrito Occidental condenó a Márchenko a 16 años de prisión. Los primeros cinco años de su condena los pasará en una cárcel, el resto, en una colonia penitenciaria de alta seguridad. El abogado de Márchenko señaló que la sentencia no ha entrado en vigor y podrá ser recurrida.
Zelenski agradece el "claro apoyo" de los líderes de la UE a la "integridad territorial" de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha agradecido el mensaje este martes por los líderes de todos los países de la UE salvo Hungría porque representa un "apoyo claro" a la "independencia" y la "integridad territorial" ucranianas, a pocos días de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. En este sentido, ha destacado que "todos" apoyan la "determinación" del mandatario estadounidense, pero ha insistido en la necesidad de fijar posiciones de antemano "para no permitir que Rusia engañe al mundo una vez más".
