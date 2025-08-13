Guerra en el Este de Europa
Sánchez participará en la videoconferencia de la 'coalición de voluntarios' europeos que apoyan a Kiev
Esta cita se engloba en los contactos previos entre países afines a Kiev antes de la reunión del viernes en Alaska del presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin
Redacción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en la reunión virtual de líderes de la 'Coalition of the Willing' -coalición de voluntarios que apoyan a Kiev- en la que España ha estado presente desde sus primeros encuentros, han confirmado fuentes del Gobierno. Los líderes comunitarios, incluyendo al presidente Pedro Sánchez, fijaron su posición en un comunicado conjunto. Las mismas fuentes han hecho hincapié en que España otorga máxima prioridad a la unidad europea en momentos tan críticos como el actual.
Esta cita se engloba en los contactos previos entre países afines a Kiev antes de la reunión que tienen previsto manterner el viernes en Alaska el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin.
Es este contexto se emmarca también en el viaje relámpago de Zelenski a la capital alemana revelado por la televisión pública alemana ARD este miércoles, unas horas antes del inicio de la videoconferencia, previsto para las 14.00. A esa hora habrá una primera reunión entre el presidente ucraniano y el canciller Merz, ambos en Berlín, mientras que participarán en formato virtual los líderes de Francia, Reino Unido, Finlandia, Italia y Polonia, más la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Una hora después se unirán a la ronda Trump y su vicepresidente, JD Vance, a lo que seguirá otra videoconferencia entre la llamada 'coalición de voluntarios' europeos que apoyan a Kiev, en la qie participará el presidente español.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- Ni un café se le escapará al Fisco: hacienda controlará todas las facturas emitidas con el sistema electrónico 'Verifactu
- Aumentan a doce los incendios activos en Asturias: preocupación por el fuego en Cangas del Narcea, que se acercó a varios pueblos y al santuario del Acebo
- El viento vuelve a complicar el fuego en Cangas del Narcea y piden ayuda a la UME: acecha pueblos y al santuario del Acebo, donde hasta el cura combate las llamas a pecho descubierto
- El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo