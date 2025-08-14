100.000 documentos robados
Decenas de miles de pasaportes, pirateados en hoteles de Italia
Los hoteles y las plataformas de reserva de hoteles son blanco habitual de ciberataques
Redacción
Decenas de miles de escaneos de documentos de identidad de turistas han sido robados de servidores de hoteles italianos y puestos a la venta en la red oscura, según advirtió la Agencia Digital Italiana (AGID). La AGID "ha detectado la venta ilegal de documentos de identidad presuntamente robados de hoteles que operan en territorio italiano", anunció en un comunicado al que tuvo acceso AFP el jueves. "Se trata de decenas de miles de escaneos de alta resolución de pasaportes, documentos de identidad y otros documentos de identidad utilizados por los huéspedes durante el registro", indicó el comunicado.
La agencia, en varios comunicados sucesivos en los últimos días, ha mencionado cerca de 100.000 documentos robados. El autor de estos documentos, conocido bajo el seudónimo 'mydocs', declaró haberlos obtenido "mediante acceso no autorizado a sistemas informáticos, entre junio y agosto de 2025". En total, 10 hoteles ubicados en Italia se vieron afectados por este ataque, pero "no se descarta que surjan otros casos en los próximos días", advierten las autoridades.
La agencia también advierte de las "consecuencias para las víctimas, que pueden ser graves, tanto financieras como legales", recordando que estos datos, una vez robados, "pueden utilizarse con fines fraudulentos: creación de documentos falsos, apertura de cuentas bancarias y robo de identidad digital".
Los hoteles y las plataformas de reserva de hoteles son blanco habitual de ciberataques, incluyendo los grupos Marriott y Caesars, y el sitio web Booking.com.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Crónica de una tarde y una noche infernales en Cangas del Narcea: el fuego acechó pueblos y el santuario del Acebo, donde hasta el cura combatió las llamas a pecho descubierto
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Susto en la terminal de autobuses de Cangas de Onís
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: 'No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro