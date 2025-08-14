En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La reunión virtual se produce a iniciativa del canciller Merz, con otros cinco aliados europeos y ante la cita de Alaska con Putin
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski agradece a Merz las reuniones virtuales con Trump sobre Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este miércoles al canciller alemán, Friedrich Merz, la organización de las reuniones virtuales con líderes europeos y el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, mantenidas este miércoles a iniciativa del germano.
"Estoy agradecido al canciller alemán Friedrich Merz por acoger este formato especial de conversación entre Europa y Estados Unidos", dijo Zelenski en un mensaje publicado en la red social X que acompañó de una foto en la que él y el líder del Gobierno germano se saludan junto a un helicóptero en la Cancillería Federal.
"En Europa compartimos la misma visión de los principios fundamentales que pueden garantizar la dignidad y la seguridad de los europeos. Estamos cooperando de manera constructiva con Estados Unidos. Estamos preparando medidas conjuntas", señaló Zelenski.
La ONU alerta de que julio fue el mes más mortífero en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa
Naciones Unidas ha alertado este miércoles de que durante el mes de julio se ha registrado el mayor número de víctimas civiles mensuales desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
La Misión de Observación de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Ucrania (HRMMU, por sus siglas en inglés) ha confirmado 286 muertos y 1.388 heridos, superando así las cifras de junio de 2025, que hasta entonces fueron también las más altas desde el inicio del conflicto.
"Por segundo mes consecutivo, el número de víctimas civiles en Ucrania alcanza un nuevo récord en tres años. Solo en los tres primeros meses tras el lanzamiento de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, humo más muertos y heridos que en el último mes", ha relatado la directora de la misión, Danielle Bell.
Merz recibe a Zelenski en la Cancillería Federal antes de su reunión con líderes europeos y Trump
El canciller alemán, Friedrich Merz, recibió este miércoles en la Cancillería Federal al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de que tengan lugar las reuniones virtuales con líderes europeos, representantes de la Unión Europea, la OTAN y el presidente estadounidense, Donald Trump.
Merz dio la bienvenida a Zelenski en una de las explanadas de los jardines de la Cancillería Federal, donde aterrizó un helicóptero que transportó hasta el centro de Berlín al presidente ucraniano.
El canciller recibió calurosamente en los jardines de la Cancillería Federal a Zelenski, con un efusivo apretón de manos y, tras emprender la marcha, el alemán tomó al ucraniano por el hombro para dar algunos pasos juntos, por lo que dieron una señal de gran cercanía.
Sánchez defiende que Ucrania forme parte de las decisiones sobre la guerra con Rusia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que Ucrania tiene que formar parte de cualquier decisión sobre su futuro y ha urgido a un alto el fuego inmediato que facilite una paz justa y duradera en este país, tras mantener una reunión telemática con líderes de la "coalición de voluntarios" de apoyo a Ucrania.
Sánchez, que ha hecho estas afirmaciones a través de las redes sociales, ha insistido en que España sigue "firmemente comprometida con la paz y la seguridad en Ucrania y en Europa".
El jefe del Ejecutivo ha participado este miércoles en una reunión virtual con los líderes de la denominada "coalición de voluntarios", el grupo de países que apoya a Ucrania y en la que España participa desde su puesta en marcha.
Trump amenaza a Putin con "graves consecuencias" si no para la guerra tras la cumbre
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con "graves consecuencias" si el mandatario ruso, Vladímir Putin, no frena la guerra de Ucrania tras la cumbre que ambos tendrán el viernes en Alaska.
Trump garantiza a los europeos que sólo Zelenski negociará posibles cesiones territoriales
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha explicado este lunes, después de una videoconferencia entre líderes europeos y Donald Trump, que el presidente estadounidense les ha garantizado que sólo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negociará eventuales cesiones territoriales de su país a Rusia.
"Las cuestiones territoriales que conciernen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano", dijo Macron, reiterando que esa es la posición de los aliados de Kiev, en la que ha coincidido también claramente con el presidente estadounidense, que el próximo viernes recibe en Alaska al presidente ruso, Vládimir Putin.
Zelenski traslada a Trump y los líderes europeos que "Putin está yendo de farol" y "no quiere la paz"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este miércoles que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "está yendo de farol" de cara a su encuentro a finales de semana en Alaska con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y que "no quiere la paz", en el marco de la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.
"Le he dicho al presidente de Estados Unidos y a todos nuestros socios europeos que Putin está yendo de farol. Está intentando presionar en todas las direcciones del frente ucraniano antes de la reunión en Alaska. Rusia intenta demostrar que es posible ocupar toda Ucrania. Sin duda, ese es su deseo", ha declarado durante una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Berlín.
Zelenski también ha transmitido a Trump y los líderes europeos que "Putin definitivamente no quiere la paz": "Quiere la ocupación de nuestro país. Todos lo entendemos así. Putin no podrá engañar a nadie. Necesitamos más presión por el bien de la paz, no solo sanciones estadounidenses, sino también europeas. Juntos, nuestra alianza de socios, realmente podremos "detener la guerra de Putin".
Sánchez participará en la videoconferencia de la 'coalición de voluntarios' europeos que apoyan a Kiev
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en la reunión virtual de líderes de la 'Coalition of the Willing' -coalición de voluntarios que apoyan a Kiev- en la que España ha estado presente desde sus primeros encuentros, han confirmado fuentes del Gobierno. Los líderes comunitarios, incluyendo al presidente Pedro Sánchez, fijaron su posición en un comunicado conjunto. Las mismas fuentes han hecho hincapié en que España otorga máxima prioridad a la unidad europea en momentos tan críticos como el actual.
Zelenski viaja a Berlín para su videoconferencia con Trump, en busca del máximo respaldo europeo
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha viajado este miércoles a Berlín para asistir desde la Cancillería de Friedrich Merz a la videoconferencia con Donald Trump. Su propósito es dotarse del máximo respaldo europeo ante la cita en Alaska entre el presidente de EEUU y Vladímir Putin. Nada puede acordarse "a espaldas de Ucrania ni de Europa", es el mensaje compartido tanto por Zelenski como por sus aliados europeos, que del escepticismo han pasado a la preocupación sin paliativos ante el encuentro del viernes entre los dos líderes de las superpotencias.
La Casa Blanca afirma que con la reunión entre Trump y Putin busca "entender mejor" cómo poner fin a la guerra
La Casa Blanca ha afirmado este martes que el objetivo de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, busca "entender mejor cómo poner fin" a la invasión rusa de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha explicado durante una rueda de prensa que el encuentro entre ambos ha sido organizado porque Putin lo ha solicitado así, tal y como le habría trasladado al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, que recientemente viajó a Moscú y allí se reunió con el inquilino del Kremlin.
"Por tanto, el presidente ha aceptado esta reunión a petición de Putin. El objetivo para el presidente es comprender mejor cómo podemos poner fin a esta guerra. (...) Creo que el hecho de que (estén) sentados cara a cara en lugar de hablar por teléfono le dará al presidente la mejor indicación de cómo poner fin a esta guerra y hacia dónde se dirige", ha declarado.
