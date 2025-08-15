En Directo

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La reunión virtual se produce a iniciativa del canciller Merz, con otros cinco aliados europeos y ante la cita de Alaska con Putin

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

