En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Vladímir Putin ha propuesto quedarse con la región entera del Donbás a cambio de paralizar su ofensiva, según fuentes próximas a la cumbre entre el líder ruso y el presidente de EEUU, Donald Trump
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia lanza 505 ataques en Zaporiya un dia después de la cumbre Trump-Putin
Las tropas rusas lanzaron en las últimas 24 horas -un día después del encuentro entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, - 505 ataques contra diez poblaciones en la región de Zaporiya, informó el administrador militar de la zona, Ivan Fedorov, en su cuenta de Telegram. Entre ellos hubo 15 ataques aéreos contra Preobrazenka, Novodanilivka, Mala, Tokmachle y Biloria. Además se registraron 343 ataques con drones. Las autoridades recibieron 15 informes de daños en viviendas, apartamentos, vehículos e instituciones educativas. No se han reportado hasta ahora heridos civiles.
Putin propone quedarse con el este de Ucrania a cambio de congelar la ofensiva como condición de paz
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha propuesto quedarse con la región entera del Donbás, que representa la práctica totalidad del este de Ucrania, a cambio de paralizar su ofensiva en el sur del frente de combate y de poner fin a nuevos ataques en el resto del país como una de las condiciones para aceptar un posible acuerdo de paz con el Gobierno ucraniano. Según han confirmado fuentes próximas a la cumbre que Putin mantuvo este pasado viernes en Alaska con el presidente de EEUU, Donald Trump, en el momento de que las fuerzas ucranianas se retiraran de la región -que comprende las provincias de Donetsk y Lugansk, parcialmente incorporadas a Moscú- el presidente ruso ordenaría la detención inmediata de la ofensiva en los frentes de Zaporiyia y de Jersón, en el sur del país, informan el 'Financial Times', la cadena estadounidense NBC y la agencia Bloomberg.
Von der Leyen participará mañana en la reunión de los aliados de Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participará este domingo en la reunión por videoconferencia de los países aliados de Ucrania, unidos en la denominada Coalición de Voluntarios o Coalición de los Dispuestos, según confirmó el sábado una portavoz del Ejecutivo europeo. "Puedo confirmar que la presidenta participará mañana en una llamada de la Coalición de los Dispuestos", respondió a la prensa la portavoz comunitaria Arianna Podestà.
EEUU ofrece a Ucrania "garantías de seguridad" similares a las de la OTAN pero sin adhesión a la alianza
Estados Unidos propuso el sábado a Ucrania una garantía de seguridad similar a la del artículo 5 de la OTAN, pero sin una adhesión formal a la Alianza Atlántica, informó una fuente diplomática anónima. El artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica establece el principio de defensa mutua: si un país miembro es atacado, todos los demás acuden en su ayuda. "Como una de las garantías de seguridad para Ucrania, la parte estadounidense propuso una garantía de tipo artículo 5, fuera de la OTAN, con el acuerdo a priori de (Vladimir) Putin", señaló dicha fuente. Lea el artículo completo aquí.
Zelenski y Trump se reunirán el lunes en Washington tras la cumbre de Alaska con Putin
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que ha aceptado una invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para reunirse el lunes en Washington y abordar todos los "detalles" relativos a la guerra en el país del este de Europa. El anuncio del encuentro llega horas despurés de la cumbre celebrada este viernes en Alaska, en la que Trump recibió al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Será la primera visita a la Casa Blanca del mandatario ucraniano desde el fallido encuentro de finales de febrero. En aquella ocasión, Trump y Zelenski mantuvieron una tensa discusión en pleno Despacho Oval. En esta ocasión, la nueva reunión entre ambos mandatarios llega con la sombra de la ruptura del aislamiento diplomático de Putin.
Zelenski y Trump hablan por teléfono sobre el encuentro con Putin
El presidente estadounidense Donald Trump ha informado al mandatario ucraniano Volodímir Zelenski del resultado de su reunión con el líder ruso Vladímir Putin en Alaska, según anunciaron este sábado fuentes de la oficina presidencial en Kiev, citadas por la agencia Ukrinform, y confirmó poco después la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt. La oficina presidencial confirmó a Ukrinform que la conversación telefónica entre Trump y Zelenski ya ha concluido, pero no revelaron ningún detalles obre el contenido de la misma. Leavitt dijo a la prensa que durante su vuelo de vuelta a Washinton, Trump mantuvo una "larga" conversación con Zelenski y ahora está informando a los líderes de la OTAN.
Trump y Putin comienzan su reunión acompañados de sus delegaciones
El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo, Vladímir Putin, comenzaron su reunión a puerta cerrada bajo el lema 'Persiguiendo la Paz', acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel y no en privado, como la Casa Blanca sugirió días antes.
Trump recibe a Putin con un enérgico apretón de manos a su llegada a Alaska
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido este viernes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, con un enérgico apretón de manos a su llegada a la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska, en el que es su primer cara a cara desde el año 2018. Putin, que ha aterrizado en la base aérea Elmendorf-Richardson en Anchorage sobre las 20.54 (hora peninsular de España), ha estrechado la mano a su homólogo estadounidense bajo una extensa alfombra roja desplegada en la pista de aterrizaje.
Zelenski acusa a Rusia de "seguir matando" el día de la cumbre e insiste en una reunión a tres
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dedicado su discurso vespertino de este viernes a acusar a Rusia de "seguir matando" el mismo día que se reúnen los mandatarios estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladímir Putin, como una exhibición de fuerza a pocas horas de la cumbre de Alaska, y ha insistido en reunirse con ambos como mejor aproximación para lograr un cese de hostilidades.
Trump: "Europa no me dice qué hacer, pero van a estar involucrados"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que los líderes europeos no dictan lo que hace, pero que estarán involucrados en las posibles negociaciones sobre una tregua en Ucrania que puedan surgir de su cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin. "Europa no me dice qué hacer, pero obviamente participará en el proceso, al igual que (Volodímir) Zelenski", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One de camino a la base aérea de Elmendorf-Richardson, en Anchorage (Alaska), donde se encontrará con Putin.
