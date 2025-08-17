Guerra en Ucrania

Von der Leyen y otros líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump

"Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales", adelantó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen / Laurie DIEFFEMBACQ / Europa Press

EFE

Bruselas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos viajarán a Washington este lunes junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó este domingo la responsable europea.

"Esta tarde daré la bienvenida a (Zelenski) en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que "a petición del presidente Zelenski, mañana me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
  2. Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
  3. Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
  4. Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
  5. Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
  6. Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego
  7. El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
  8. El fuego arrasa los Picos de Europa: 'Están dejando que se queme todo

Las profundas razones por las que arde el monte: es más complejo que culpar a los pirómanos y al cambio climático

Las profundas razones por las que arde el monte: es más complejo que culpar a los pirómanos y al cambio climático

Ayuso critica a un Gobierno "paralizado" que "ve como todo se quema" para "buscar culpables": "No hay que esperar"

Ayuso critica a un Gobierno "paralizado" que "ve como todo se quema" para "buscar culpables": "No hay que esperar"

Una línea de defensa en Degaña para frenar el fuego que entra por León y la ruta del Cares cerrada por el Oriente: los incendios en Asturias pasan de 15 a 12

Una línea de defensa en Degaña para frenar el fuego que entra por León y la ruta del Cares cerrada por el Oriente: los incendios en Asturias pasan de 15 a 12

Von der Leyen y otros líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump

Von der Leyen y otros líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump

Froilán, a tope en el Aquasella

Froilán, a tope en el Aquasella

Castilla y León amanece con 27 incendios activos, con 10 de ellos aún en el nivel 2

Castilla y León amanece con 27 incendios activos, con 10 de ellos aún en el nivel 2

El truco viral para dejar tu vitrocerámica y fregadero como nuevos… sin gastar una fortuna

El truco viral para dejar tu vitrocerámica y fregadero como nuevos… sin gastar una fortuna

Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos pero no el velo

Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos pero no el velo
Tracking Pixel Contents