Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski ofrece a Trump comprar armas por 77.000 millones de euros a cambio de las garantías de seguridad

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado que ha propuesto este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la compra de 90.000 millones de dólares (algo más de 77.200 millones de euros) en armamento del país norteamericano a través de la financiación de aliados europeos, a cambio de las garantías de seguridad de Washington.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha incidido en que la propuesta sigue bajo discusión y que aún no se ha llegado a ningún acuerdo, si bien éste podría formalizarse en la próxima semana o en diez días, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.

El planteamiento de Kiev incluye asimismo la fabricación de drones, para lo que también espera llegar a un acuerdo con Washington.