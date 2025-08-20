Guerra en Oriente Próximo
El ministro de Defensa de Israel aprueba el plan militar para conquistar la ciudad de Gaza
Esto incluye el llamado a filas de decenas de miles de soldados en la reserva
EFE
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aprobó el martes los planes del Ejército israelí para conquistar la ciudad de Gaza, que incluyen el llamado a filas de decenas de miles de soldados en la reserva, recogen este miércoles los medios locales.
Según el periódico israelí Maariv, más de 60.000 reservistas recibirán este miércoles órdenes para presentarse en las próximas dos semanas, mientras que otros 70.000 deberán extender su actual servicio durante 30 ó 40 días más.
El plan, además, contempla la evacuación de toda la población de la ciudad de Gaza, que se estima en alrededor de un millón de personas, muchas de ellas desplazadas de otros lugares de la Franja de Gaza.
Israel, de momento, no se ha pronunciado sobre la última propuesta de alto el fuego, después de que el grupo islamista Hamás dijera hace dos días que ha dado su visto bueno a un acuerdo de tregua propuesto por los mediadores egipcios y cataríes.
Hace casi dos semanas, el Gobierno israelí aprobó el plan del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para extender su ofensiva a la ciudad de Gaza, a pesar del rechazo del Ejército israelí, que teme poner en riesgo a los rehenes que continúan secuestrados en el enclave. Las familias de los secuestrados, por su parte, llevan desde entonces manifestándose para exigir un acuerdo integral con Hamás que ponga fin a la guerra y libere a los 50 rehenes que continúan en la Franja, de los que Israel estima que al menos 20 siguen vivos.
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos
- Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
- Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
- Esta es la cantidad que cobrará 'Europe' (además de la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está 'casi gratis
- Asturias ya controla sus incendios gracias a la lluvia y la caída de temperaturas y apremia a León a extinguir los suyos
- Iván Ania responde al penalti anulado ante el Sporting: 'Fuimos superiores