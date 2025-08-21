En Cali

Al menos cinco muertos por un atentado con un camión bomba contra una base aérea en Colombia

Otras 14 personas habrían resultado heridas tras el ataque en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad de Cali

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado la información.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado la información.

EFE

Cali

Al menos cinco personas murieron y catorce resultaron heridas este jueves por un atentado perpetrado con un camión bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad colombiana de Cali, según el presidente Gustavo Petro.

"La cifra de muertos en Cali asciende a cinco y 14 heridos, todos civiles hasta donde tengo información", dijo Petro en un discurso durante un acto público en la ciudad de Valledupar, en el norte del país.

