Muere una guía turística en el Coliseo de Roma por un golpe de calor

La muerte de una guía turística italiana mientras se encontraba con un grupo en el Coliseo de Roma, por lo que se cree un golpe de calor, ha abierto el debate sobre las condiciones de trabajo, también bajo el intenso calor de estos días.

La mujer, Giovanna Maria Giammarino, 56 años, se desplomó a las 18:00 del martes 19 de agosto tras subir unas escaleras mientras trabajaba como guía oficial del Coliseo, según explicaron anoche los medios de comunicación.

"El fallecimiento de Giovanna Maria Giammarino, quien se sintió mal mientras desempeñaba su labor como guía turística en el Parque Arqueológico del Coliseo, es una noticia que nos entristece. En nombre de toda la Administración, expreso mi cercanía y mis más sinceras condolencias a su familia y a todos sus colegas ", declaró el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, en un comunicado.

La noticia de su muerte también causó la protesta de sus colegas que en las redes sociales reivindicaron "la necesidad de nuevas normas para proteger la profesión".

En el texto se destacan "los riesgos y el desgaste de una profesión que requiere un gran esfuerzo físico, en un contexto como el del Coliseo, frecuentado por miles de personas".

"El trágico fallecimiento de Giovanna Maria Giammarino, como lamentablemente ha ocurrido en otras ocasiones con guías turísticos en activo, plantea una pregunta importante: ha llegado el momento de considerar regulaciones específicas y pólizas de seguro que ofrezcan una mayor protección sanitaria a esta categoría profesional. A menudo, quienes realizan esta labor son autónomos que, por razones económicas, se ven obligados a trabajar incluso en condiciones sanitarias precarias", añadieron.

Por su parte, los sindicatos del sector en una nota afirmaron: "Esperamos que se esclarezcan las causas de su fallecimiento, empezando por los horarios de trabajo y la temperatura, expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de Giovanna Maria y nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos".

"Este nombre se suma a la larga lista de personas que han perdido la vida en el trabajo y nos responsabiliza de mantener la atención sobre las condiciones laborales en el mundo cultural, que necesariamente deben cambiar y mejorar", agregó la nota.

Por otra parte, también se criticó que tras la muerte de la guía no se cerró el Anfiteatro Flavio y se continuó con las visitas turísticas. "Por lo tanto, condenamos la decisión de reabrir el monumento a pesar del trágico suceso. Si bien es cierto que las visitas guiadas se reservan con mucha antelación, el sentimiento de condolencia debe prevalecer sobre cualquier evento o iniciativa", dijo el comunicado emitido por CGIL, Filcams y Fp Cgil.