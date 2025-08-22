Por cambio de procesos
Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a EEUU y Puerto Rico por los aranceles
El cambio de las normas aduaneras de Estados Unidos han obligado a adoptar la decisión.
Redacción
Correos suspenderá temporalmente la admisión de paquetes cuyo destino sea Estados Unidos o Puerto Rico y que tengan un valor comercial igual o inferior a 800 dólares (681,5 euros) desde el próximo lunes 25 de agosto por el fin del régimen de 'minimis'.
Según ha informado este viernes Correos en un comunicado, el motivo estaría en el cambio de las normas aduaneras de Estados Unidos que elimina la exención del pago de aranceles que venía aplicándose a los envíos entrantes de bajo valor. En consecuencia, Correos solo admitirá este tipo de envíos hasta el domingo 24 a las 23.59 horas.
A partir del 29 de agosto, todos los envíos de mercancías que se dirijan Estados Unidos o Puerto Rico deberán pagar aranceles en una cuantía que variará en función del país de origen y del valor del producto. La situación obliga a Correos, al igual que a todos los operadores postales, a modificar "sustancialmente" sus procesos, así como a aumentar los controles de los envíos para poder implementar los nuevos requisitos.
Impacto internacional
Esto, avisan desde la empresa pública, impactará de manera "significativa" en la logística postal internacional y en los flujos de comercio electrónico. Sin embargo, el envío de cartas y documentos sin valor comercial, de libros o los regalos enviados por particulares con un valor igual o inferior a 100 dólares (85,2 euros) se continuarán admitiendo y no se verán afectados en modo alguno.
La decisión de Correos ha sido coordinada a nivel europeo con los operadores de referencia. Otras empresas como La Post francesa, la belga BPost, la suecodanesa PostNord, la alemana Deutsche Post y la austriaca Austrian Post adoptarán la misma medida.
