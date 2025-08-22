Estados Unidos

El FBI registra la casa de John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de Trump

El exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton

El exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton / EP

EFE

Washington

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró esta mañana la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump y crítico con el actual presidente de Estados Unidos, como parte de una investigación sobre documentos clasificados, según informó el canal NBC News.

El FBI indicó que está "realizando actividad autorizada en la zona" donde reside Bolton en el estado de Maryland, mientras medios digitales como The Bulwark compartieron fotografías del fuerte dispositivo policial en el lugar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
  2. Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera
  3. Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
  4. Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
  5. Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
  6. La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso
  7. De Pravia a Grado para emprender: 'Hay que hacer algo para que los pueblos no caigan el en olvido, arriesgarse merece la pena
  8. El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil

Sánchez avisa en Asturias de los efectos "cada vez más graves" del cambio climático y asegura haber desplegado "todos los medios" contra los incendios

Sánchez avisa en Asturias de los efectos "cada vez más graves" del cambio climático y asegura haber desplegado "todos los medios" contra los incendios

El FBI registra la casa de John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de Trump

El FBI registra la casa de John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de Trump

Inflamación celular: las consecuencias que el móvil puede tener en ti y que afectan genéticamente a tus hijos

Inflamación celular: las consecuencias que el móvil puede tener en ti y que afectan genéticamente a tus hijos

Luarca estalla con San Timoteo: así se vive una de las grandes fiestas del verano

Luarca estalla con San Timoteo: así se vive una de las grandes fiestas del verano

Pistoletazo de salida a la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón: estos son los puestos que tiene el Mercadín

Pistoletazo de salida a la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón: estos son los puestos que tiene el Mercadín

Mañueco comparecerá por la gestión de incendios forestales

Mañueco comparecerá por la gestión de incendios forestales
Tracking Pixel Contents