Estados Unidos

Trump abre la puerta a desplegar el ejército en EEUU y, tras Washington, amenaza con tomar el control de Chicago y Nueva York

Archivo - 13 July 2025, US, Washington: US President DONALD TRUMP arrives at the White House. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa

Archivo - 13 July 2025, US, Washington: US President DONALD TRUMP arrives at the White House. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa / Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Idoya Noain

Idoya Noain

Barcelona / Nueva York

Tras inundar Washington con 2.000 miembros de la fuerza de reserva militar de Estados Unidos, Donald Trump ha amenazado este viernes con hacer lo mismo con Nueva York y Chicago, también feudos demócratas, e incluso ha abierto la puerta a desplegar al ejército en las calles del país.

"Realmente me siento muy honrado de que la Guardia Nacional haya hecho un trabajo tan increíble colaborando con la policía, y no hayamos tenido que recurrir al ejército regular, algo que estamos dispuestos a hacer, que tenemos que hacer", ha advertido durante una comparecencia en el Despacho Oval. "Creo que Chicago será la siguiente, y luego ayudaremos a Nueva York".

Trump ha afirmado falsamente que su polémica operación, activada hace dos semanas, ha erradicado el crimen en la capital estadounidense y ha amenazado con tomar el control político. "La alcaldesa (Muriel) Bowser más vale que se ponga las pilas, o no seguirá siendo alcaldesa por mucho tiempo", ha sugerido. "Porque tomaremos el control con el gobierno federal. Lo gestionaremos como se debe gestiona".

Militares armados en la capital

El aviso de Trump llega después que haya solicitado 2.000 millones de dólares al Congreso para "embellecer" Washington con mejoras del alumbrado y las carreteras. "Su enfoque en la seguridad pública se ha convertido en un esfuerzo sin cuartel por transformar la ciudad donde vive en un lugar que recuerde a sus clubes de golf privados", asegura The Washington Post.

Este mismo viernes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha autorizado armar a los militares desplegados en la capital. "Pronto estarán en misión con las armas que les ha proporcionado el servicio", ha declarado el Pentágono en un comunicado.

Putin quiere ir al Mundial de EEUU

Acompañado de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Trump ha celebrado que el Mundial de fútbol se celebrará el próximo año en EEUU, Canadá y México. El republicano ha mostrado a la prensa una fotografía en la que aparece junto al presidente ruso Vladímir Putin que, según ha explicado, le mandó el líder del Kremlin para decirle que quería asistir a la celebración del campeonato deportivo.

Preguntado por los periodistas, Trump ha asegurado que dará "dos semanas" de margen para que Rusia y Ucrania avancen en los contactos para una negociación que ponga fin a la guerra en el este de Europa.

Las palabras de Trump llegan el mismo día en que el FBI ha registrado la casa y la oficina de John Bolton, exasesor de seguridad nacional reconvertido en un feroz crítico del presidente, y en que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, ha abierto la puerta a una nueva rebaja de los tipos de interés para el próximo mes de septiembre.

