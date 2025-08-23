Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Bruselas señala que el hambre es "una realidad" en Gaza y urge a Israel a permitir el acceso humanitario

La Comisión Europea ha señalado este viernes que el hambre es "una realidad" en Gaza y ha reiterado la exigencia a Israel para que permita el acceso humanitario a la Franja, después de que el acuerdo humanitario suscrito con la Unión Europea no haya mejorado la crisis en el terreno.

En respuesta al informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), organización respaldada por Naciones Unidas, haya declarado este viernes oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, en el centro y norte de la Franja, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha subrayado que la hambruna es "una realidad" en la Franja que ahora confirma el observatorio de la ONU.

"La gente está muriendo de hambre. A finales de septiembre, casi una de cada tres personas podría enfrentarse a la hambruna. Se trata de una carrera contra el tiempo", ha indicado en un mensaje en redes sociales.