Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Netanyahu pide acelerar los plazos para tomar Gaza y el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de cara a la invasión
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
La ONU reivindica que la declaración de hambruna en Gaza debe "llevar a la acción"
La ONU reivindicó este viernes que la declaración de hambruna en la Franja de Gaza debe "llevar a la acción", defendió la rigurosidad del informe de la CIF y dijo esperar que la "atención del mundo" vuelva al enclave para evitar así más muertes.
Así lo transmitieron responsables de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en una intervención virtual en la sede de la organización en Nueva York.
Dimite el ministro de Exteriores de Países Bajos por el bloqueo interno a sus medidas contra Israel
El ministro en funciones para Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, anunció este viernes su dimisión debido a bloqueos dentro del gabinete de coalición a su intento de tomar medidas contra Israel que considera “necesarias”, dada la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y el avance de asentamientos en Cisjordania. (Seguir leyendo)
Israel detecta un misil lanzado desde el Yemen que se fragmenta en el aire
El Ejército israelí detectó este viernes un misil lanzado desde el Yemen hacia el centro de Israel e indicó que, "probablemente", el artefacto se fragmentó en el aire después de hacer sonar las alarmas en varias zonas del país.
Según un comunicado castrense, una revisión inicial sugiere que el misil "probablemente" se desintegró en el aire.
Los sistemas de defensa aérea realizaron varios intentos de interceptar el misil durante el incidente y las sirenas sonaron por Israel de acuerdo con el protocolo, añadió el Ejército.
Y agregó que se reportó caída de metralla en el centro de Israel, algo que se está revisando.
Hamás denuncia que la amenaza israelí de destruir la ciudad de Gaza equivale a una "limpieza étnica"
El grupo islamista Hamás dijo este viernes que la amenaza del ministro israelí de Defensa, Israel Katz, de destruir y vaciar la ciudad de Gaza -en la que se refugian un millón de palestinos- equivale a admitir limpieza étnica.
Las declaraciones de Katz y "su confirmación de que la operación militar en la ciudad de Gaza busca el desplazamiento de la población mediante el uso de fuego intenso son una admisión de la comisión del crimen de limpieza étnica y desplazamiento forzoso de casi un millón de personas", apuntó el grupo islamista en un comunicado.
Una flotilla que saldrá de Barcelona quiere ser la "mayor misión de solidaridad" con Gaza
La Global Sumud Flotilla, que prevé salir de Barcelona hacia la Franja de Gaza el próximo 31 de agosto, quiere ser "la mayor misión de solidaridad de la historia", como ha expresado este viernes el coordinador de la escuadrilla de embarcaciones, Thiago Ávila. "Será la mayor misión de solidaridad de la historia, ya que tiene más gente y más barcos que todos los intentos sumados hasta hoy tratando de llegar a Gaza", ha explicado Ávila en una rueda de prensa en Barcelona. En su opinión, la "tarea fundamental de la humanidad" en estos momentos es que el "cerco de Gaza" se rompa, se abra un "corredor humanitario" y "se acabe el hambre" en los territorios palestinos. (Seguir leyendo)
Netanyahu tilda de "mentira descarada" el informe de la ONU sobre la hambruna en Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó este viernes de "mentira descarada" el informe independiente, respaldado por la ONU, que declaró este viernes la existencia de una hambruna en la gobernación de Gaza, que incluye la capital y que ya afecta a más de medio millón de personas.
"El informe de la CIF (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria) constituye una mentira descarada. Israel no tiene una política de hambruna. Su política es prevenir la hambruna", dijo en un comunicado la Oficina del mandatario en un comunicado, en el que añadió que dos toneladas de ayuda han entrado en Gaza desde el inicio de la guerra.
Bruselas señala que el hambre es "una realidad" en Gaza y urge a Israel a permitir el acceso humanitario
La Comisión Europea ha señalado este viernes que el hambre es "una realidad" en Gaza y ha reiterado la exigencia a Israel para que permita el acceso humanitario a la Franja, después de que el acuerdo humanitario suscrito con la Unión Europea no haya mejorado la crisis en el terreno.
En respuesta al informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), organización respaldada por Naciones Unidas, haya declarado este viernes oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, en el centro y norte de la Franja, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha subrayado que la hambruna es "una realidad" en la Franja que ahora confirma el observatorio de la ONU.
"La gente está muriendo de hambre. A finales de septiembre, casi una de cada tres personas podría enfrentarse a la hambruna. Se trata de una carrera contra el tiempo", ha indicado en un mensaje en redes sociales.
La IPC responde a Israel que la ciudad de Gaza cumple todos los criterios para declarar la hambruna
La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) ha defendido la validez de sus criterios empleados para declarar la hambruna este viernes de manera oficial en la ciudad de Gaza y sus alrededores.
En redes sociales, el Gobierno israelí ha denunciado que la IPC había "bajado el listón" al declarar la hambruna en el enclave palestino al indicar que los niños desnutridos tienen que representar más de un 30 por ciento de la población, pero la IPC ha respondido que las autoridades israelíes están empleando parámetros incorrectos.
La IPC puntualiza que el 30 por ciento es un límite que se emplea a partir de la proporción entre peso y altura. Dado que no existe ahora mismo la posibilidad de emplear estos datos en Gaza, la organización ha decidido recurrir a otro sistema: la medición de la circunferencia de la parte superior del brazo.
Israel justifica el rechazo al alcalde de Barcelona por "difamación" y "boicot"
Las autoridades de Inmigración israelíes rechazaron la entrada al país del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por tener "antecedentes" de "difamación del Estado y participación en un boicot a Israel", según un comunicado de este organismo dependiente del Ministerio del Interior.
En la nota, a la que ha tenido acceso EFE, se indica que Collboni debía aterrizar este viernes a medianoche en Tel Aviv, pero se le denegó la entrada al país y se le notificó esta decisión.
"La denegación se produce de conformidad con la Ley de Entrada a Israel y en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Consejo de Seguridad Nacional", explica el comunicado, que insiste en que el rechazo a su entrada fue "una decisión conjunta".
Israel considera propaganda de Hamás la hambruna declarada por la ONU en ciudad de Gaza
El Ministerio de Exteriores israelí negó este jueves que se esté produciendo, por primera vez, una hambruna en la gobernación de Gaza, que incluye la capital, y dijo que se trata de una "campaña fraudulenta" de Hamás, pese a que esta conclusión ha sido alcanzada por grupo independiente respaldado por la ONU.
"La CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria) acaba de publicar un informe fabricado y 'a medida' para la campaña fraudulenta de Hamás", dijo el ministerio en un comunicado. "Todo el documento de la CIF se basa en mentiras de Hamás blanqueadas a través de organizaciones", añadió.
