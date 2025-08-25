El conflicto de Oriente Próximo
Francia convoca al embajador de EEUU por su denuncia de la supuesta inacción de París ante el antisemitismo
La queja tiene lugar pocas semanas antes de que Macron reconozca el Estado palestino en la Asamblea General de la ONU
EFE
Las autoridades francesas han convocado este lunes al embajador estadounidense en París, Charles Kushner, que en una carta al presidente francés, Emmanuel Macron, se queja de su supuesta inacción contra el antisemitismo en Francia, a pocas semanas de que oficialice el reconocimiento del Estado palestino.
En un comunicado, el Ministerio francés de Exteriores descalifica las declaraciones de Kushner --que es el padre del yerno del presidente estadounidense, Donald Trump-- como "inaceptables" por la forma, pero también por el fondo.
Sobre la forma, el departamento de Exteriores señala que contravienen el derecho internacional, y más en concreto la Convención de Viena en lo que respecta al "deber de no inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados". A ese respecto, considera que las palabras del representante diplomático "no están a la altura de la calidad del vínculo transatlántico entre Francia y Estados Unidos y de la confianza que debe resultar entre aliados".
Sobre el fondo, rechaza las alegaciones del embajador porque, aunque reconoce que el aumento de los actos antisemitas en Francia desde los ataques de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023 "es una realidad que lamentamos", insiste en que "las autoridades francesas están totalmente movilizadas" contra unos actos que "son intolerables".
Carta a Macron
En su correo a Macron que se filtró el domingo en la prensa, Kushner manifiesta una "profunda inquietud frente al tirón del antisemitismo en Francia y a la ausencia suficiente de (su) Gobierno para combatirlo".
Además, sus críticas van dirigidas al anuncio hecho por el presidente francés en julio de que en septiembre reconocerá el Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU, lo que para el representante estadounidense "alienta a los extremistas, fomenta la violencia y pone en peligro el judaísmo en Francia".
La carga del embajador estadounidense está en la línea de la que lanzó también contra Macron el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, que el pasado día 17 en otro correo le acusó de "alimentar el fuego antisemita" con ese reconocimiento del Estado palestino.
Entonces, la reacción francesa fue más dura, ya que el Elíseo dijo que el análisis de Netanyahu era "erróneo y abyecto " y que no quedaría sin respuesta.
