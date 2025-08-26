La conjura depuradora de Trump contra la Reserva Federal

La realidad supera la ficción de la novela de Philip Roth sobre un presidente nazi de Estados Unidos ('La conjura contra América', 2004). Ya lo había advertido su exjefe de gabinete, el general John Kelly, quien le definió como "fascista" en octubre de 2024. "Le pedí a Trump que moderara sus elogios hacia Hitler y me respondió: 'Pero si también hizo cosas buenas', me contestó. Trump admira la lealtad de los generales a Hitler" explicó Kelly.

En seis meses, Estados Unidos se ha convertido en un laboratorio nazifascista. Y la delación es un instrumento que se practica a diario. Ahora Trump, obsesionado con la evolución negativa de la economía ha empezado a hacer una limpieza étnica, por así decir, en la Administración económica. Ha destituido a la responsable de recopilar las estadísticas de empleo con el argumento de que las malas cifras del pasado mes de julio estaban amañadas sin aportar prueba alguna de dicho fraude. Se trata de una funcionaria que ha trabajado durante largos años con ambos partidos en el Congreso norteamericano sin queja alguna.

Ahora ha pretendido humillar a la Reserva Federal al comienzo del simposio anual que se realiza en Wyoming al que acuden los gobernadores de los bancos centrales de todo el mundo. Trump está forzando la dimisión de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por presunta información falsa sobre sus créditos hipotecarios. Cook, presuntamente, ha contratado hipotecas sobre dos casas, declarando que ambas son su residencia principal, con el objetivo de asegurar un tipo de interés más bajo. Como dice el economista estadounidense Dean Baker, "Trump probablemente roba esto cada mañana antes de cepillarse los dientes".

Ahora bien, ¿cómo se descubrió esta supuesta infracción que la gobernadora niega tajantemente? La anunció públicamente William Pulte, director de la Autoridad Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA), la agencia que supervisa Fannie Mae y Freddie Mac, empresas del Gobierno que patrocinan la compra de hipotecas a prestamistas para hacer más asequible y accesible la vivienda.

Pulte había denunciado anteriormente abusos hipotecarios por parte del senador Adam Schiff (demócrata por California), quien lideró la primera campaña de destitución de los demócratas en el Senado, y de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien procesó con éxito a Trump por fraude. Por tanto, parece evidente, según diversas fuentes, que Trump encomendó una investigación clandestina sobre funcionarios que desea expulsar de la Administración.

Sin embargo, la decisión de Pulte de hacer públicas las acusaciones y luego pedir la renuncia de Cook atestigua que su investigación tiene motivaciones políticas. Ha asumido la tarea de atacar desde su puesto a quienes Trump considera disidentes con sus recomendaciones de reducir ya mismo los tipos de interés. Trump tiene pánico a una recesión, por más suave que esta pueda ser.

Dean Baker señala: "Irónicamente, es probable que esta farsa resulte contraproducente para el objetivo final de Trump, que es conseguir tipos de interés más bajos. Trump podría finalmente obtener la mayoría que necesita dentro del consejo de la Reserva Federal para apoyar tipos más bajos, pero es probable que los tipos a largo plazo se mantengan altos o suban más, ya que los inversores estarán menos dispuestos a invertir su dinero en un país de mierda".

Baker cree que si las agencias gubernamentales se dedican a acosar a los enemigos políticos de Trump, en lugar de hacer su trabajo, se socava el buen funcionamiento de la economía. "Y nadie quiere invertir grandes cantidades de dinero en un país donde un demente de 79 años puede incluirte en su lista de enemigos por prácticamente cualquier motivo. Es evidente que a Trump le importa poco el futuro del país, solo quiere dar rienda suelta a sus mezquinas quejas. Pero este episodio en particular probablemente resulte muy costoso para la economía y la reputación de Estados Unidos en el mundo", vaticina.

Lo que pasó en el Banco de España

Uno puede creer que la depuración es una tara de Trump. Pero en la crisis de 2007-2012 el Banco de España se mostró especialmente implacable con funcionarios que exhibieron sus diferencias con la política de fusiones y de concentración bancaria, en especial el caso de Bankia y de las cajas, que implicaron fueres inyecciones de fondos públicos (se admite que como mínimo se han perdido 60.000 millones de euros). Uno de esos funcionarios fue Jorge Pérez Ramírez, exjefe de la regulación contable del Banco de España, quien advirtió de la catástrofe [en Bolsa] que implicaba la operación de Bankia. Y además lo expuso en el juicio oral: "Bankia se promocionaba como oro y se vendía a precio de cobre".

La dirección del Banco de España ordenó espiar 45.000 correos electrónicos de Pérez Ramírez y le despidió. Una jueza de lo Social de Madrid declaró improcedente su despido, pero un recurso del Banco de España ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consiguió cambiar dicha sentencia. La defensa de Pérez Ramírez recurrió al Tribunal Constitucional en 2024. Y espera sentencia.