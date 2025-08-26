Guerra de Israel
Merz dice que no hay las condiciones para que Alemania reconozca un estado palestino
EFE
El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este martes que no ve las condiciones para el reconocimiento de un estado palestino por lo que la posición de Alemania no ha cambiado al respecto.
"La posición alemana es conocida. No vemos dadas las condiciones para un reconocimiento de Palestina. Lo que ha pasado en los últimos días no cambia nuestra postura", dijo Merz en una comparecencia conjunta con el primer ministro canadiense, Mark Carney.
Merz hizo esa precisión al ser preguntado si los últimos ataques de Israel en la franja de Gaza y el hecho de que cada vez más países, entre ellos Canadá, se planten un reconocimiento de Palestina no puede llevar a revisar la posición alemana.
Recientemente el ministro de Exteriores, Johannes Wadephul, había reiterado la posición alemana según la cual un reconocimiento de Palestina sólo puede darse al final de un proceso que lleve a una solución negociada de dos estados.
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- El 'a segunda' de Vini y la confusa peineta de Florentino que incendian la polémica del Oviedo-Real Madrid
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
- Pasión y récord en el Tartiere: el estadio del Oviedo registró la mejor entrada de su historia con la visita del Real Madrid
- Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?
- Expulsado en el mercado de ganados de Siero por ser menor
- EN IMÁGENES: ¿Estuviste en el Tartiere? Así fue el esperado partido entre el Oviedo y el Madrid