El Gobierno de Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario, que podrá ser obligatorio en caso de necesidad

El Gobierno de Alemania aprobó este miércoles un proyecto de ley que busca cumplir el propósito del canciller Friedrich Merz de tener "el Ejército convencional más grande de Europa". El plan, que debe ser ahora ratificado por el Bundestag (la Cámara baja), sienta las bases para introducir un servicio militar voluntario, con la opción de hacerlo obligatorio en caso de necesidad.

El proyecto ha sido respaldado durante una reunión del Consejo de Ministros celebrada de manera extraordinaria en la sede del Ministerio de Defensa. Presentado por el titular de la cartera, Boris Pistorius, el texto prevé la posibilidad de que el servicios militar pase a ser obligatorio en caso de que la situación a nivel de defensa o la falta de voluntarios lo hagan necesario, y siempre que la medida sea apoyada por el Parlamento.

El objetivo del plan del Ejecutivo de Berlín es aumentar en unos 80.000 los soldados activos para llegar a los 260.000 que la OTAN estima necesarios para resistir un ataque, por ejemplo, por parte de Rusia. También aspira a aumentar el número de reservistas hasta los 200.000. Para llegar a estas cifras, el Gobierno prevé empezar con 15.000 nuevos reclutas e ir aumentando la cifra paulatinamente para lo que a partir de 2026 se reintroducirá un registro obligatorio, abolido en 2011, que determine qué personas están en edad y condiciones de prestar el servicio.

La nueva mili se dirige al grupo de edad de entre 18 y 25 años y el Gobierno aplicará varias medidas para hacer más atractiva esta vía, entre ellas un aumento de la paga. Así, los reclutas serán remunerados en el futuro como soldados temporales, recibirán unos 2.000 euros netos al mes y el Ejército asumirá el pago total del seguro médico.

Pistorius se mostró confiado en que se alcancen las metas fijadas mediante los voluntarios. "La experiencia de otros países como Suecia muestra se se puede hacer crecer el Ejército mejorando su atractivo", señaló.

"Un gran paso adelante"

El ministro destacó que el proyecto de ley supone "un gran paso adelante" y explicó que el texto deja claro que es necesario aumentar el tamaño del Ejército alemán, antes de ahondar en que el objetivo es cambiar la "mentalidad" de la sociedad, especialmente entre los jóvenes, y promover el servicio al país.

Merz, por su parte, subrayó la importancia de la política de seguridad y defensa ante la amenaza que representa Rusia, al tiempo que insistió en que "la seguridad ocupa el primer lugar en la agenda política de este Gobierno en su conjunto". "Rusia lleva mucho tiempo realizando ataques híbridos contra nosotros", añadió, y mencionó "injerencias masivas" y ataques selectivos contra la seguridad informática.

Con vistas a combatir estos ataques, el proyecto aprobado este miércoles contempla también reforzar el Servicio de Contraespionaje Militar (MAD) y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que se reunirá en caso de crisis y tomará decisiones rápidas para hacer frente a dichas situaciones.

El plan del Ejecutivo no acaba de convencer al estamento militar. El presidente de la Asociación de las Fuerzas Armadas Alemanas, André Wustner, había dicho antes de la reunión del gabinete que el proyecto acusa deficiencias y que, si bien supone una mejora frente a la situación actual, "sigue siendo insuficiente" en vista de los problemas para reclutar personal.