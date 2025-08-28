Guerra en Ucrania
Al menos tres muertos y una veintena de heridos en una oleada de ataques de Rusia sobre Kiev
Además de los daños personales, los ataques han afectado a numerosos edificios residenciales y vehículos y han provocado incendios en la capital ucraniana
EP
Al menos tres personas han muerto, entre ellas un menor de 14 años y cerca de 20 han resultado heridas a consecuencia de una oleada de ataques con drones perpetrada por el Ejército ruso en la madrugada de este jueves contra distintos puntos de la capital ucraniana, Kiev.
El jefe de la Administración Militar de la localidad, Timur Tkachenko, ha confirmado la cifra de fallecidos en su canal de Telegram, indicando que se trata de un balance preliminar que podría aumentar puesto que los equipos de emergencias están llevando a cabo operaciones de rescate en los distritos atacados.
Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha situado en 18 los heridos registrados hasta el momento. Todos salvo una persona que ha recibido atención sobre el terreno, han sido hospitalizados. Entre las víctimas se encuentran tres niños de siete, diez y once años, ha señalado en la misma plataforma.
Además de los daños personales, los ataques han afectado a numerosos edificios residenciales y vehículos y han provocado incendios. De hecho, Tchachenko ha denunciado que un edificio de cinco plantas ha sido alcanzado: "todo, desde el quinto hasta el primer piso, ha quedado destruido".
