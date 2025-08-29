Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Mueren dos militares libaneses por la explosión de un dron israelí que se había estrellado en el sur del país Al menos dos militares libaneses han muerto y otros dos han resultado heridos por la explosión de una aeronave no tripulada del Ejército de Israel que se había estrellado en el suroeste de Líbano, en el marco de los ataques israelíes a pesar del alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024."Mientras el personal del Ejército investigaba un dron enemigo israelí que se estrelló en la zona de Naqura, este explotó, matando a un oficial y un soldado, e hiriendo a otros dos miembros del personal", reza un breve comunicado publicado por las Fuerzas Armadas de Líbano.

Qatar y Egipto denuncian las acciones "irresponsables" de Israel en Líbano y Siria El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, y el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatti, han denunciado este jueves las acciones "irresponsables" de Israel en Líbano y Siria, que "ponen en peligro la seguridad de toda la región". Tras reunirse en la ciudad egipcia de El Alamein, el también ministro de Exteriores qatarí y su homólogo han indicado durante una rueda de prensa conjunta que Israel "sigue atacando diariamente el sur de Líbano" a pesar del alto el fuego. "Otras veces ataca otras regiones", han alertado, según informaciones recogidas por el diario egipcio 'Al Ahram'.

La Global Sumud Flotilla para Gaza aspira a ser la "mayor misión humanitaria" de la historia: "Esperamos que esto sirva para algo" La "mayor misión humanitaria" de la historia parte hacia Gaza este domingo desde diferentes puertos mediterráneos, desde Barcelona o otros en Túnez o Italia. En la capital catalana, está previsto que las embarcaciones zarpen a las 14 horas del Moll de la Fusta. A bordo viajarán activistas, periodistas, médicos, figuras públicas y representantes de la sociedad civil. Desde la activista sueca Greta Thunberg, pasando por la actriz estadounidense Susan Sarandon o la exalcaldesa Ada Colau; centenares de personas de 44 países a bordo de "docenas" de embarcaciones que tratarán de responder a la situación humanitaria desgarradora que asola el enclave palestino. Leer la información completa

Israel bombardea objetivos de Hizbulá en el sur del Líbano El Ejército israelí bombardeó este jueves supuestos objetivos del grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, en el sur del Líbano, donde las fuerzas detectaron un lanzacohetes, según un comunicado castrense. "Hace poco, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacaron varias infraestructuras terroristas de Hizbulá y un lanzacohetes, en varias zonas del sur del Líbano", dijo el Ejército en un comunicado.

Israel mató el miércoles a 71 personas en Gaza, 22 buscando comida Israel mató el miércoles a 71 personas en la Franja de Gaza, 22 mientras intentaban conseguir alimentos, según informó este jueves el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su reporte diario, que se refiere a datos del día anterior. Con los nuevos fallecidos del reporte, que contabiliza víctimas de fuego israelí, se elevan a 62.966 las víctimas mortales registradas desde que Israel empezó su ofensiva en Gaza en octubre de 2023, en respuesta a los ataques del grupo islamista Hamás contra territorio israelí, en los que los milicianos palestinos mataron a 1.200 personas.

Tony Blair y Jared Kushner participan en reunión con Trump sobre Gaza en la Casa Blanca El exprimer ministro británico Tony Blair y el exasesor estadounidense Jared Kushner participaron este miércoles en una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la Franja de Gaza en la Casa Blanca. Según el medio digital Axios, que cita fuentes conocedoras de la reunión, Blair y Kushner presentaron ideas sobre la posguerra en Gaza y se trató la posibilidad de incrementar el envío de ayuda al enclave, cuya población afronta oficialmente una hambruna.

Siria denuncia nuevos ataques de Israel tras el bombardeo que ha matado a seis soldados al sur de Damasco Las autoridades sirias han denunciado este miércoles nuevos ataques aéreos por parte del Ejército israelí contra posiciones militares a las afueras de Damasco, la capital del país, menos de 24 horas después de que atacara la zona matando a seis soldados sirios. Además, helicópteros israelíes han sobrevolado posteriormente la región de Sueida, en el suroeste de Siria. Fuentes gubernamentales han confirmado a la cadena Syria TV que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado hasta seis ataques contra las inmediaciones de Yabal al Manea, cerca de la localidad de Al Kisuá, si bien hasta el momento no se han registrado víctimas mortales ni heridos.

Israel pide retirar el informe sobre la hambruna en Gaza, al considerarlo "fabricado" El Ministerio de Exteriores israelí pidió este miércoles a la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF o ICP, en inglés) retractar su informe, usado por la ONU para declarar una hambruna en la ciudad de Gaza y áreas aledañas, al considerar que los datos fueron "fabricados". En una carta dirigida a la CIF, iniciativa global usada como referencia en todo el mundo para determinar la magnitud y la gravedad de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, Israel alega que el baremo para declarar la hambruna en Gaza ha sido rebajado, y que otra información "ha sido ignorada". "El informe está errado, no es profesional y de forma grave evade los estándares que se esperan de un organismo internacional", se lee en la misiva compartida por el Ministerio israelí a los periodistas. Israel no solo niega que exista una hambruna -pese a que bloquea la entrada libre de alimentos a Gaza desde marzo-, sino que alega que muchos de quienes muestran signos de inanición padecían enfermedades previas, y que no deberían ser usados en el muestreo.

Aumentan a unos 315 los muertos por hambre en Gaza Alrededor de 315 palestinos han muerto de hambre en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, según han denunciado este miércoles las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han cifrado en diez los fallecidos por desnutrición durante las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que entre los diez muertos de hambre durante el último día figuran dos niños, antes de elevar a 313 los fallecidos por desnutrición en la Franja, incluidos 119 menores de edad, en medio del ahondamiento de la crisis humanitaria en el territorio costero por la ofensiva israelí y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria.