Guerra comercial
Un tribunal de apelaciones de EEUU declara ilegales los aranceles de Trump pero le permite mantenerlos por ahora
La corte ratifica la declaración de inconstitucionalidad del Tribunal de Comercio pero le autoriza a mantenerlos mientras se dirime el caso
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha declarado este viernes ilegales la mayoría de los aranceles de Donald Trump. La decisión representa un golpe al núcleo de la agenda económica del presidente estadounidense, aunque también permite al mandatario mantenerlos en vigor conforme el caso sigue su curso.
La corte de apelaciones ha ratificado en su mayor parte la decisión que hace justo tres meses, el 29 de mayo, tomó el Tribunal Internacional de Comercio. Entonces los tres magistrados de ese tribunal basado en Manhattan decretaron unánimemente que el republicano había excedió su autoridad al imponer los gravámenes apelando a la idea de que el déficit comercial de EEUU representaba una "emergencia nacional”.
“Las órdenes de aranceles mundiales y en represalia superan cualquier autoridad dada al presidente por la IEEPA (siglas en inglés de la Ley de Poderes Económicos en caso de Emergencia Internacional de 1977) para regular la importación a través de aranceles”, rezaba aquella sentencia contra Trump, que se saltó al Congreso a la hora de imponer los aranceles.
Trump recurrió inmediatamente aquella decision y logró que el tribunal de apelaciones permitiera mantener los gravámenes en vigor mientras se resolvía su recurso. Este viernes, el tribunal ha ratificado la inconstitucionalidad de su decisión, pero ha eliminado la parte que le obligaba a retirar los gravámenes inmediatamente. Así, podrá mantenerlos de momento mientras sigue su curso el caso, que podría acabar en el Tribunal Supremo.
