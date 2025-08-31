Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Misión solidaria

La Global Sumud Flotilla emprende el viaje de Barcelona a Gaza para romper el bloqueo israelí

Miles de personas se han congregado en el puerto para reivindicar el fin del genocidio y contra la complicidad de los países occidentales

La Flotilla solidaria con destino a Gaza zarpa del puerto de Barcelona, este domingo.

La Flotilla solidaria con destino a Gaza zarpa del puerto de Barcelona, este domingo. / Jordi Otix / EP

María Mondéjar / Jordi Pintado

Barcelona

Romper el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza es el objetivo de los centenares de activistas que han zarpado esta tarde desde el puerto de Barcelona. La misión de la Global Sumud Flotilla ha teñido el Moll de la Fusta de los colores de las banderas palestinas y los kufiyas, los tradicionales pañuelos que representan el país. A la espera de su partida, miles de personas se han congregado bajo gritos de “Palestina libre”, “boicot israel” o “Gaza no estás sola”, para reivindicar el fin del genocidio y contra la complicidad de los países occidentales y la ofensiva israelí.

La Global Sumud Flotilla saliendo de Barcelona.

La Global Sumud Flotilla saliendo de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

“Esto es increible”, se sorprende un activista con una última mirada a la hilera de gente que aplaude, desde el muelle, su partida a bordo del 'Alma', uno de los más de treinta veleros que emprenden la travesía por el Mediterráneo. Como él, decenas de personas que se han unido a la misión de la Flotilla desfilan con el puño en alto o limpiándose las lágrimas antes de comenzar su viaje.

Acción masiva

No es la primera vez que una embarcación intenta llegar a Gaza con recursos para aliviar la grave situación que afronta la población gazatí, donde la ONU ha declarado oficialmente la situación de hambruna. El pasado mes de junio, el barco de la Flotilla de la Libertad fue capturado por Israel antes de alcanzar la costa del enclave y todos los cooperantes a bordo fueron deportados desde el país hebreo.

Noticias relacionadas y más

Muchos barceloneses han querido despedir a la Global Sumud Flotilla.

Muchos barceloneses han querido despedir a la Global Sumud Flotilla. / Jordi Otix / EPC

Sin embargo, esta es la primera vez que se moviliza una misión tan masiva. En caso de llegar a la Franja, la ayuda humanitaria que porta la Flotilla sería apenas una gota en un mar de la necesidad de los millones de gazatís desplazados por los ataques israelís. Aún así, la intención y el mensaje es claro, el de despertar de la inacción a los gobiernos occidentales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  2. Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
  3. Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que 'era un flipado'... pero acabó operado de urgencia
  4. EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
  5. DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
  6. Educación pone en una 'encrucijada' a los profesores de la concertada al darles a elegir entre mejoras para los docentes de Infantil o para los mayores de 55 años: 'La huelga sigue en pie
  7. El escanciado simultáneo en Gijón no espera por el récord: los primeros participantes ya aguardan en Poniente
  8. Nuevo golpe a la mafia del cobre en el occidente asturiano: cinco detenidos y 3.612 kilos de cable recuperados

Preocupación por el estado de salud de Sofía Suescun tras salirle unos bultos en la cara cuando estaba de vacaciones: "Ha sido un brote"

Preocupación por el estado de salud de Sofía Suescun tras salirle unos bultos en la cara cuando estaba de vacaciones: "Ha sido un brote"

Diamante XL y manicura extrema: Georgina Rodríguez reina en el festival de Venecia

Diamante XL y manicura extrema: Georgina Rodríguez reina en el festival de Venecia

La princesa Leonor comienza este lunes en la Academia del Aire su último año de formación militar

La princesa Leonor comienza este lunes en la Academia del Aire su último año de formación militar

Diamante XL y manicura extrema: Georgina Rodríguez reina en el festival de Venecia

Diamante XL y manicura extrema: Georgina Rodríguez reina en el festival de Venecia

'Salvados' elige al invitado más irreverente para reencontrarse con Gonzo en el estreno de la nueva temporada

'Salvados' elige al invitado más irreverente para reencontrarse con Gonzo en el estreno de la nueva temporada

Preocupación por el estado de salud de uno de los integrantes de "Camela" tras la cancelación de varios conciertos

Preocupación por el estado de salud de uno de los integrantes de "Camela" tras la cancelación de varios conciertos

El detalle del que nadie se ha percatado tras la visita de Rocío Flores a la hija de Rocío Jurado: "Último brunch"

El detalle del que nadie se ha percatado tras la visita de Rocío Flores a la hija de Rocío Jurado: "Último brunch"

Certamen del queso de Cabrales en Arenas

Certamen del queso de Cabrales en Arenas
Tracking Pixel Contents