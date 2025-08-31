Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Estado mayor ruso afirma controlar casi la totalidad de Lugansk y cerca de 80% de Donetsk

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
  2. Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que 'era un flipado'... pero acabó operado de urgencia
  3. EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
  4. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  5. DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
  6. Educación pone en una 'encrucijada' a los profesores de la concertada al darles a elegir entre mejoras para los docentes de Infantil o para los mayores de 55 años: 'La huelga sigue en pie
  7. El escanciado simultáneo en Gijón no espera por el récord: los primeros participantes ya aguardan en Poniente
  8. Nuevo golpe a la mafia del cobre en el occidente asturiano: cinco detenidos y 3.612 kilos de cable recuperados

Anita Matamoros habla de su terapia tras viajar con su madre a la Clínica Universitaria de Navarra: "Años de vida"

Anita Matamoros habla de su terapia tras viajar con su madre a la Clínica Universitaria de Navarra: "Años de vida"

Más salidas en el Oviedo: Seoane rescinde su contrato con Pachuca y es libre para firmar por otro equipo

Más salidas en el Oviedo: Seoane rescinde su contrato con Pachuca y es libre para firmar por otro equipo

Anita Matamoros habla de su terapia tras viajar con su madre a la Clínica Universitaria de Navarra: "Años de vida"

Anita Matamoros habla de su terapia tras viajar con su madre a la Clínica Universitaria de Navarra: "Años de vida"

Una mujer precisa de asistencia médica tras una trifulca de pareja en un barrio de Gijón: se encontraron ropa y cartas de tarot en el suelo del portal

Una mujer precisa de asistencia médica tras una trifulca de pareja en un barrio de Gijón: se encontraron ropa y cartas de tarot en el suelo del portal

La mujer de Bruce Willis responde a las críticas por la drástica decisión familiar sobre la enfermedad del actor

La mujer de Bruce Willis responde a las críticas por la drástica decisión familiar sobre la enfermedad del actor

¿Son todas las tortillas de patata de supermercado iguales? Aprende a escoger cuál es la mejor

¿Son todas las tortillas de patata de supermercado iguales? Aprende a escoger cuál es la mejor

Buscan a un hombre de 82 años que desapareció en Alevia (Peñamellera Baja)

Buscan a un hombre de 82 años que desapareció en Alevia (Peñamellera Baja)

Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 31 de agosto

Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 31 de agosto
Tracking Pixel Contents