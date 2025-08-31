Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO

Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida

Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida

Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida / MOHAMMED SABER / EFE

EFE

Jerusalén

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este domingo la muerte del portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam), Abu Obaida, en un ataque israelí lanzado ayer en Gaza.

"El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubaida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", recoge el mensaje de Katz difundido en su cuenta de X.





