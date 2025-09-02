En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Bélgica anuncia que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de la ONU de este mes
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Trump reconoce que la ofensiva sobre Gaza está "perjudicando" a Israel "en el mundo de las relaciones públicas"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 63.000 palestinos, está "perjudicando" a su aliado en Oriente Próximo ante la opinión pública. "(Las autoridades israelíes) van a tener que acabar con esa guerra de una vez. Pero está perjudicando a Israel. No hay duda al respecto. Puede que estén ganando la guerra, pero no están ganando en el mundo de las relaciones públicas, y eso les está perjudicando", ha señalado en una entrevista concedida al portal de noticias estadounidense Daily Caller.
Bélgica anuncia que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de la ONU
El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció en la madrugada de este martes que su país reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU que se celebrará este mes en Nueva York, Estados Unidos. Prévot justificó la decisión del Gobierno belga como respuesta al "drama humanitario" en la Franja de Gaza y "frente a las violencias perpetradas por Israel violando el derecho internacional".
Un militar israelí se suicida en una base del norte de Israel
Un militar de las Fuerzas Armadas israelíes ha sido hallado muerto este lunes en una base del norte del país tras aparentemente quitarse la vida, con lo que sumarían ya 18 los militares israelíes que se han suicidado solo en lo que va de año.
La Global Sumud Flotilla empieza a salir de Barcelona tras regresar a puerto por el mal tiempo
La veintena de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que tuvieron que regresar el domingo por la noche al Puerto de Barcelona por culpa del mal tiempo han comenzado a salir progresivamente desde las 19.30 horas de este lunes para llevar ayuda humanitaria a Gaza. La flotilla partió este domingo desde el Moll de la Fusta de Barcelona con unas 300 personas, entre las que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. Poco después de salir, la flotilla decidió regresar a puerto debido a las "condiciones meteorológicas adversas" y posponer la travesía para evitar complicaciones con los barcos de menor tamaño. "Con viento de más de 30 nudos y ante la imprevisible naturaleza del Mediterráneo, hemos tomado la decisión de priorizar la seguridad y bienestar de todos los participantes y garantizar el éxito de la misión", explicó la organización en un comunicado este lunes. Tras reunirse este lunes por la mañana, finalmente la organización ha decidido retomar la expedición por la tarde, tras una mejora de las condiciones meteorológicas.
Israel entierra a Idan Shtivi, rehén asesinado y recuperado en Gaza
Cientos de israelíes se congregaron este lunes para rendir homenaje a Idan Shtivi, el rehén asesinado cuyo cuerpo fue recuperado el viernes en Gaza durante una operación militar y trasladado a Israel para ser enterrado. La procesión, en la que participaron tanto adultos como niños portando banderas israelíes y banderas amarillas -símbolo de los rehenes-, partió de Rishon Lezion, en el centro del país, y acompañó el ataúd en su recorrido, mientras muchos asistentes pedían perdón al fallecido. "Es doloroso. Me entristece mucho que haya regresado, pero no con vida", dijo a EFE Shlomi Ben-Yakar, de 55 años, que acudió la procesión. "Es un héroe como todos ellos. Estamos aquí y el sol nos hace sentir como si fuera cualquier otro día. Pero para ellos, cada minuto es como una matanza", añadió.
Al menos 51 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del lunes
Al menos 51 personas han muerto en ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en la Franja de Gaza desde el amanecer de este lunes, según han informado fuentes de los hospitales que continúan funcionando en el enclave palestino citadas por medios palestinos. Del total, 32 corresponden a la zona de la ciudad de Gaza, señalada por las autoridades israelíes como objetivo de una inminente ofensiva terrestre para "conquistarla". Desde el Hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza, han informado de la muerte de una mujer embarazada y de un menor de edad en un bombardeo sobre la casa en la que vivían en el campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de Gaza, informa la agencia de noticias palestina WAFA. Otros dos menores de edad han muerto en un ataque sobre una tienda de campaña para desplazados en la calle Al Nasr, en el oeste de la ciudad de Gaza. Mientras, un civil ha muerto y varios más han resultado heridos de gravedad en un bombardeo contra una concentración de personas cerca de la mezquita de Abdulá Azzam, en el barrio de Sabra, al sur de la ciudad de Gaza, según datos del Hospital Baptista Al Ahli. Un vídeo difundido en redes sociales muestra crudas imágenes que corresponderían a este incidente en las que se pueden ver varios cadáveres en la calle.
Costa advierte a Israel que el derecho a la autodefensa no justifica la catástrofe en Gaza
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtió este lunes a Israel de que el derecho a la autodefensa "no justifica la inaceptable y chocante catástrofe humanitaria" que ha creado en Gaza y que tiene el deber de respetar la legislación humanitaria internacional. "El derecho a la defensa propia no justifica la destrucción indiscriminada de infraestructura civil o el castigo colectivo de una población entera", subrayó Costa en su discurso en la Conferencia Internacional de Seguridad en Bled (Eslovenia). Costa evaluó que el grado de los sufrimientos humanos de los civiles en Gaza, especialmente entre niños, es "aterrador e inadmisible" y "choca a la conciencia del mundo entero", a la vez que recordó que el uso de la hambruna como arma de guerra está prohibido por el derecho humanitario internacional.
Israel mató a 20 niños gazatíes, de media, cada día de agosto
El Ejército israelí mató al menos a 602 niños gazatíes en el mes de agosto, lo que equivale a una media de 20 menores cada día, según datos del Ministerio de Sanidad local compartidos con EFE, que no incluyen las víctimas de ayer. Niños como los tres hermanos Kuwari, que fueron asesinados junto a sus padres en el bombardeo de la tienda de campaña en la que se refugiaban el 26 de agosto en Jan Yunis, sur de Gaza, según informaron fuentes locales. O como Maria, de nueve años, Moath de siete y su hermano Motaz de cuatro, los tres muertos junto a sus padres en un ataque aéreo israelí el 20 de agosto contra su tienda en el campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, según informaron ese día fuentes médicas. En todo agosto, alrededor de 2.500 personas han muerto por ataques israelíes en Gaza, de los cuales 1.700 fueron hombres, 602 niños, 187 mujeres y 77 personas mayores.
Hamás considera una "mancha de vergüenza" la "inacción" internacional en Gaza
Hamás afirmó este lunes que la resolución de la Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio (IAGS), que califica la ofensiva israelí en Gaza como un genocidio, representa una nueva prueba legal sobre la situación en el enclave y constituye, a su juicio, una "mancha de vergüenza" para la comunidad internacional. La IAGS concluyó que las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen la definición de genocidio estipulada por el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En este se establece que se comete genocidio cuando se perpetra contra un grupo nacional, étnico, racial o religioso la matanza, la causación de lesiones graves a la integridad física o mental, el sometimiento intencional a condiciones destinadas a provocar su destrucción física o el traslado forzoso de niños de ese grupo a otro.
Aumentan a más de 110 los acusados en Reino Unido por mostrar apoyo a la ilegalizada ONG Palestine Action
Los acusados en Reino Unido por mostrar su apoyo a la ilegalizada ONG propalestina Palestine Action, considerada como organización terrorista en Reino Unido, han aumentado a 114 después de que la Policía Metropolitana haya informado este lunes de que otras 47 personas hayan sido notificadas por violar la ley antiterrorista. "Reconocemos plenamente el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente sin infringir las leyes antiterroristas", ha resaltado en un comunicado la superintendente Helen Flanagan, jefa de operaciones del Mando Antiterrorista de la Policía Metropolitana. En este sentido, ha instado a la población a reconsiderar su decisión de manifestarse a favor de Palestine Action, ya que podrían ser arrestados, investigados y procesados en virtud del artículo 13 de la Ley de Terrorismo del año 2000, que contempla una pena máxima de seis meses de prisión. En caso de ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar complicaciones a la hora de entrar a países de la Unión Europea, Australia, Estados Unidos o Japón, mientras que las autoridades universitarias podrían rechazar su admisión por violar la ley antiterrorista del país.
