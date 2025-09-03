Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Portugal

Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa

Los bomberos hablan de varios muertos y heridos, a falta del primer balance oficial de víctimas

Imagen de archivo de un funicular en Lisboa.

Imagen de archivo de un funicular en Lisboa. / EP

O. González / J. L. Escudero / A. Pérez

Al menos una veintena de víctimas, entre las que hay varios muertos y heridos, se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, dijo a EFE una fuente de los bomberos zapadores de la capital.

Siga aquí la últuma hora en la capital de Portugal.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
  2. La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
  3. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  4. La historia de la asturiana “ama de casa influencer' que arrasa en TikTok (y que también salió en Pesadilla en la Cocina): 'Me conocen más en Asturias que en Barcelona
  5. Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo
  6. Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
  7. 25 soldados para Paunovic: así queda la plantilla del Oviedo que luchará por la permanencia en Primera
  8. Recuperan del abandono un hórreo de 1760 que perteneció al Marqués de Santa Cruz: así fue el proceso de restauración

Al menos tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

Al menos tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

EN IMÁGENES: Así fue la despedida en Avilés de los 98 niños saharauis tras un verano en Asturias

EN IMÁGENES: Así fue la despedida en Avilés de los 98 niños saharauis tras un verano en Asturias

Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa

Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa

Trump recibe al presidente polaco con un sobrevuelo de cazas sobre la Casa Blanca

Trump recibe al presidente polaco con un sobrevuelo de cazas sobre la Casa Blanca

Una avería cerca de la estación madrileña de Atocha lleva a los pasajeros de Cercanías a ocupar las vías

Una avería cerca de la estación madrileña de Atocha lleva a los pasajeros de Cercanías a ocupar las vías

Estas son las marcas de agua mineral que no debes aplicar en tu piel (pero que sí te puedes beber)

Estas son las marcas de agua mineral que no debes aplicar en tu piel (pero que sí te puedes beber)

Los partidos urgen una reforma del sistema de financiación autonómica: "Está caducado desde el año 2014"

Los partidos urgen una reforma del sistema de financiación autonómica: "Está caducado desde el año 2014"
Tracking Pixel Contents