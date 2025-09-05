Crisis en Downing Street
Dimite la número dos del Gobierno británico por presunta evasión fiscal en la compra de una vivienda
Las conclusiones desfavorables de una investigación independiente y la presión de la oposición han obligado al primer ministro, Keir Starmer, a aceptar la renuncia
La viceprimera ministra del Reino Unido, Angela Rayner, ha renunciado este viernes a su cargo tras varios días en la cuerda floja por presunta evasión de impuestos. La número dos del Partido Laborista ha abandonado sus funciones después de reconocer que pagó menos impuestos de los que debía en la compra de una vivienda en Hove, en el sur de Inglaterra. A pesar de que lo ha atribuido a un error de sus asesores legales, las conclusiones desfavorables de una investigación independiente y la presión de la oposición han obligado al primer ministro, Keir Starmer, a aceptar la renuncia.
El escándalo ha supuesto un nuevo golpe para el Gobierno laborista, cuya popularidad está en caída libre por la maltrecha situación económica y por su incapacidad para frenar la llegada irregular de inmigrantes al país. Starmer deberá recomponer ahora su Gobierno para tratar de levantar el vuelo apenas 14 meses después de su aplastante victoria en las elecciones generales. La dimisión de Rayner ha dado un nuevo impulso al partido de derecha populista Reform UK, el cual se sitúa como primera fuerza en las encuestas con una cómoda ventaja respecto al Partido Laborista y al Partido Conservador.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
- El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
- Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
- Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
- Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
- El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
- El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
- El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse