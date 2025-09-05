Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis en Downing Street

Dimite la número dos del Gobierno británico por presunta evasión fiscal en la compra de una vivienda

Las conclusiones desfavorables de una investigación independiente y la presión de la oposición han obligado al primer ministro, Keir Starmer, a aceptar la renuncia

Angela Rayner.

Angela Rayner. / Europa Press

Lucas Font

Lucas Font

Londres

La viceprimera ministra del Reino Unido, Angela Rayner, ha renunciado este viernes a su cargo tras varios días en la cuerda floja por presunta evasión de impuestos. La número dos del Partido Laborista ha abandonado sus funciones después de reconocer que pagó menos impuestos de los que debía en la compra de una vivienda en Hove, en el sur de Inglaterra. A pesar de que lo ha atribuido a un error de sus asesores legales, las conclusiones desfavorables de una investigación independiente y la presión de la oposición han obligado al primer ministro, Keir Starmer, a aceptar la renuncia.

El escándalo ha supuesto un nuevo golpe para el Gobierno laborista, cuya popularidad está en caída libre por la maltrecha situación económica y por su incapacidad para frenar la llegada irregular de inmigrantes al país. Starmer deberá recomponer ahora su Gobierno para tratar de levantar el vuelo apenas 14 meses después de su aplastante victoria en las elecciones generales. La dimisión de Rayner ha dado un nuevo impulso al partido de derecha populista Reform UK, el cual se sitúa como primera fuerza en las encuestas con una cómoda ventaja respecto al Partido Laborista y al Partido Conservador. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
  2. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  3. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  4. Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
  5. Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
  6. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  7. El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
  8. El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse

EN IMÁGENES: Apertura del nuevo curso universitario en Asturias

EN IMÁGENES: Apertura del nuevo curso universitario en Asturias

El Rector aprieta al Gobierno con el desarrollo del campus del Cristo: "Tres años después apenas hemos avanzado, no podemos esperar más"

El Rector aprieta al Gobierno con el desarrollo del campus del Cristo: "Tres años después apenas hemos avanzado, no podemos esperar más"

La vida de los jóvenes en Madrid, el futuro de la música y la peripecia de ir caminando desde la capital hasta Gijón, en el tercer episodio de la Chalana de Xuan

La vida de los jóvenes en Madrid, el futuro de la música y la peripecia de ir caminando desde la capital hasta Gijón, en el tercer episodio de la Chalana de Xuan

Cosas que Eva evita y otras que nadie evitó: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Cosas que Eva evita y otras que nadie evitó: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

La Vuelta 2025 se juega en Asturias con tres etapas decisivas: estas son todas las localidades por las que pasarán los mejores ciclistas del mundo

La Vuelta 2025 se juega en Asturias con tres etapas decisivas: estas son todas las localidades por las que pasarán los mejores ciclistas del mundo

La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias

La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias

Pinchazo en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou

Pinchazo en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou

Adara Molinero habla claro: sueldazo y segundas oportunidades en ‘Supervivientes All Stars’

Adara Molinero habla claro: sueldazo y segundas oportunidades en ‘Supervivientes All Stars’
Tracking Pixel Contents