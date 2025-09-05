Seísmo
Un terremoto de magnitud 5,2 sacude de nuevo el este de Afganistán
El seísmo tuvo lugar unas horas después de otro de magnitud 5,6 en la misma zona, castigada por el temblor de magnitud 6 que el pasado domingo causó 2.205 muertos
EFE
Un nuevo terremoto de magnitud 5,2 volvió a sacudir en la mañana de este viernes a la ciudad de Asadabad en el este de Afganistán, en la misma región donde el pasado domingo un seísmo de magnitud de 6 provocó 2.205 muertos y 3.640 heridos, de acuerdo con el último recuento.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el último sismo tuvo lugar a las 06:00 hora local de Afganistán (01:30 GMT) y su epicentro estuvo a 39 kilómetros del suroeste de la ciudad de Asadabad, capital de la provincia de Kunar -la más afectada por el terremoto del domingo- a una profundidad de 9,1 kilómetros.
Este nuevo seísmo tuvo lugar unas horas después de que se hubiera reportado otro movimiento de magnitud 5,6 en la misma zona, sin que hasta el momento se conozca sobre nuevas afectaciones.
Los talibanes han confirmado hasta ahora 2.205 muertos y 3.640 heridos a causa del terremoto del pasado domingo, el más letal en las últimas décadas en este país asiático, que arrastra años de crisis humanitarias causadas por las guerras, las catástrofes naturales y las crisis económicas y sociales.
El terremoto ha puesto al límite la capacidad operativa del régimen talibán, que ha desplegado en la zona su principal recurso, sus soldados.
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»
- Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
- El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica