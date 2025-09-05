Política internacional
Trump critica la multa multimillonaria de Bruselas contra Google y amenaza con represalias
El presidente de Estados Unidos ha expresado que "¡es una injusticia que el contribuyente estadounidense no tolerará!
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este viernes la multa multimillonaria impuesta por la Comisión Europea contra el gigante tecnológico estadounidense Google por prácticas abusivas y ha amenazado con represalias.
"Europa ha impuesto hoy un multa de 3.500 millones de dólares (2.950 millones de euros) a otra gran empresa estadounidense, Google, desfalcándola en la práctica para financiar inversiones y empleos estadounidenses. Esto se suma a las numerosas multas e impuestos contra Google y otras empresas tecnológicas", ha manifestado.
Así, ha expresado que "¡es una injusticia que el contribuyente estadounidense no tolerará!". "Como ya he dicho, mi Administración no permitirá que estas acciones discriminatorias se mantengan", ha dicho, amagando con iniciar un procedimiento ante la oficina del representante comercial de Estados Unidos.
"Me veré obligado a iniciar un procedimiento de la sección 301 para anular las injustas sanciones impuestas a estas empresas estadounidenses contribuyentes", ha dicho, en referencia a la solicitud de una investigación sobre si un gobierno extranjero está realizando prácticas comerciales que perjudican a la economía estadounidense y que, si determina que existen, puede imponer aranceles adicionales.
El magnate neoyorquino ha recordado que Apple "se vio obligada a pagar" otra multa multimillonaria que, en su opinión, "no debería haberse aplicado", y ha propuesto que "recuperen su dinero". "No podemos permitir que esto le suceda a la brillante e inaudita creatividad estadounidense", ha agregado.
La Comisión Europea ha multado con 2.950 millones de euros al gigante tecnológico estadounidense Google por prácticas abusivas al menos desde 2014 y hasta la fecha en el sector de la tecnología publicitaria (adtech), por ejemplo por favorecer a sus propios servicios en detrimento de otros proveedores de la competencia que también dan servicio a anunciantes y editores 'online'.
La decisión, que se esperaba desde hace días pero se especuló con que fue aplazada por las tensiones comerciales entre Bruselas y Washington, implica que Google debe poner fin de inmediato a estas prácticas contra la competencia y, al mismo tiempo, tomar medidas para evitar conflictos de intereses inherentes a lo largo de la cadena de suministro.
- Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
- Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
- El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
- Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
- Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
- El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
- El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
- El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse