Anatoli Torkunov, académico que reescribe la historia de Rusia, posee propiedades en España por 15 millones de euros

Una investigación del Fondo contra la Corrupción (FBK), la oenegé que fundó el difunto bloguero Alekséi Navalni, ha descubierto que Vladímir Medinski, exministro de Cultura de la Federación Rusa y representante ruso en las negociaciones con Ucrania, y Anatoli Torkunov, rector del Instituto Estatal de las Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO, por sus siglas en ruso), ambos coautores de un libro de texto escolar en tono revisionista sobre la Historia reciente de Rusia, poseen ambos propiedades inmobiliarias por valor de 100 millones de euros. Se trata, además de una investigación que también implica a España, ya que entre los apartamentos de lujo que posee el dirigente universitario a través de testaferros, se hallan un penthouse de 300 metros cuadrados y un piso de 140 metros cuadrados en la zona más prestigiosa de Marbella valorados en 15 millones de euros, adquisiciones que bajo ningún concepto podrían justificarse con los ingresos de un simple dirigente de una institución universitaria.

En el vídeo donde presenta sus hallazgos, Maria Pevchik, investigadora de FBK, detalla que ambas propiedades se encuentran en la urbanización Puente Romano Marbella, considerada la "milla de oro" de la localidad turística. El penthouse cuenta con dos pisos con terraza y piscina privada, mientras que el piso se halla en primera línea de mar. La investigación en cuestión detalla también la enorme cantidad de vuelos privados realizados por Torkunov y sus familiares desde mediados de la pasada década hasta 2022 a bordo de jets privados entre Moscú y Málaga, vuelos que cuestan cada uno 56.000 dólares. El académico ha celebrado con una sola excepción la fiesta de Fin de Año en Marbella, denuncia Pevchik.

El nombre de Torkunov está vinculado a Vladímir Medinski, exministro de Cultura, un hombre del que habla a menudo la prensa internacional ya que ha presidido las delegaciones de Rusia en las negociaciones de Estambul con Ucrania. En su caso, las propiedades acumuladas son estratosféricas y también se hallan a nombre de testaferros y familiares: una mansión familiar del siglo XIX en la moscovita calle Bolshaya Yakimanka valorada en 6,2 millones de dólares, apartamentos en un rascacielos del Moscow City Center, el distrito de negocios en la capital rusa, cuyo precio de mercado ronda también los 6,2 millones de dólares, a nombre de su suegra o su hermana, locales comerciales que ascienden a 3,7 millones de dólares...

Asociación intelectual

Se trata de una asociación intelectual que, en opinión de FBK, ha engendrado lo que califican como "un crimen" contra el ciudadano ruso y "contra su derecho a conocer la verdad". Porque, según detalla Pevchik en el vídeo de presentación, los estudiantes son obligados a aprender que Rusia "fue obligada" a enviar tropas a Ucrania, un país calificado en el manual como "artificial". La primera página, además, arranca con una cita de Putin que ya se ha hecho célebre, especialmente tras el inicio de la invasión de Ucrania. "Hay que reconocer que el colapso de la URSS fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo (XX), y para el pueblo ruso, una verdadera tragedia". Se trata de un "libro dañino" cuyo "objetivo es simple: borrar tus propias ideas y sustituirlas por las de Putin", concluye Pevchik

Las riquezas acumuladas por Medinski y Torkunov no son ajenas al hecho de que ese manual de Historia, que deberán aprender los estudiantes de 11º grado a partir de este curso, "es un proyecto personal", con el que el líder del Kremlin "soñaba desde hace tiempo", critica la investigadora. "Rusia es un país de posibilidades, pero solo para autores como los de este manual, que están dispuestos a vender su conciencia, mentir y diseminar propaganda", acusa la activista, antes de enumerar las propiedades de ambos.