Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania bombardea una refinería de petróleo en la región rusa de Riazán

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este viernes de un bombardeo sobre una refinería de petróleo en la región rusa de Riazán, al sur de Moscú, sin que ni la parte ucraniana ni la rusa hayan aclarado las consecuencias exactas de este ataque, que se suma a otros previos contra objetivos vinculados a la infraestructura energética. El jefe de la unidad de drones del Ejército de Ucrania, Robert Brovdi, ha confirmado en su cuenta de Facebook este ataque contra la que está considerada una de las principales refinerías de petróleo de toda Rusia, situada a unos 200 kilómetros de Moscú. Por su parte, el gobernador de Riazán, Pavel Malkov, ha indicado en Telegram que durante la madrugada los sistemas de defensa antiaérea derribaron en esta región al menos ocho drones. Aunque no ha aportado muchos detalles, sí que ha reconocido que los restos de algunas de estas aeronaves cayeron en una zona industrial. El Ministerio de Defensa ha elevado a más de 90 los drones derribados durante la noche, en un balance que incluye también al mar Negro y a la península de Crimea.