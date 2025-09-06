Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha descartado aceptar la oferta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para mantener un cara a cara en Moscú y ha dicho que es este último quien "puede ir a Kiev" si tiene verdadera intención de tender puentes y negociar el final de la guerra. "No puedo ir a Moscú mientras mi país está siendo atacado con misiles todos los días. No puedo ir a la capital de este terrorista", ha zanjado Zelenski en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense ABC News. Putin "lo sabe", ha añadido. Para Zelenski, la propuesta lanzada esta semana por Putin para celebrar en Moscú el encuentro sólo tiene como objetivo "aplazarlo". "Si alguien no quiere reunirse, puede proponer algo que no sea aceptable por mí o por otras partes", ha dicho Zelenski, insistiendo en que sigue "dispuesto" a verse con el mandatario ruso en "cualquier formato".
El primer ministro eslovaco critica ante Zelenski los ataques ucranianos al oleoducto ruso del que se nutre
El primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico, mostró este viernes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su malestar por los recientes ataques con drones al oleoducto ruso que transporta combustible a países como Eslovaquia y Hungría, a la vez que dio su apoyo a una posible entrada de Ucrania en la UE. "Los ataques militares contra objetivos legítimos también perjudican a la República Eslovaca. Debemos considerar también los intereses de otros países que forman parte de la red energética internacional", ha dicho Fico en un comunicado tras un encuentro con Zelenski en la ciudad ucraniana de Úzhgorod. Ucrania defiende los ataques como una forma de reducir los ingresos por la exportación de petróleo que financian la agresión rusa contra el país. El Gobierno ucraniano insiste en que los países europeos deben desistir de adquirir hidrocarburos y combustible nuclear ruso y la Unión Europea planea vetar esas compras a partir de 2028, ante lo que Eslovaquia ha reclamado excepciones. "Tomaremos todas las decisiones en el ámbito energético que beneficien la política soberana de Eslovaquia", recalcó hoy el mandatario eslovaco, que el pasado julio bloqueó la aprobación del decimoctavo paquete de sanciones comunitarias a Rusia para forzar una compensación por los previsibles perjuicios económicos.
Para buscar seguridad Ucrania se centra en un ejército fuerte y en claridad de sus socios
El esfuerzo europeo por establecer garantías de seguridad confiables para Ucrania tras un eventual alto el fuego con Rusia prosigue, incluso con una mirada a precedentes y modelos históricos, pero Ucrania considera que más allá del posible envío de tropas de paz su mejor baza es un ejército más fuerte y compromisos claros de sus socios frente a la amenaza rusa. La disposición de 26 países a desplegar tropas en Ucrania o en países vecinos para prevenir una nueva agresión rusa, anunciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, después de la reunión de los más de treinta países que se han sumado a la Coalición de Voluntarios para ayudar al país invadido, supone un avance tras meses de discusiones sobre las garantías de seguridad. Sin embargo, Ucrania espera mayor claridad de sus socios sobre sus respectivas aportaciones, así como más presión contra Rusia, que no muestra intención alguna de detener la guerra mientras sus tropas siguen avanzando, aunque lentamente, en el campo de batalla.
Zelenski sugiere que Trump está "decepcionado" con Orbán por seguir importando petróleo ruso
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido en hasta tres discursos o comparecencias entre el jueves y el viernes que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, está "decepcionado" con los gobiernos de Hungría y Eslovaquia por no reducir las importaciones de petróleo de Rusia, una crítica recurrente ante la que el Gobierno de Viktor Orbán ha vuelto a responder apelando a la seguridad energética y a la estabilidad económica. Zelenski, que el jueves participó junto a otros líderes europeos en una llamada con Trump, ha afirmado que en dicha conversación se prestó "mucha atención" a la necesidad de buscar fórmulas para reducir los ingresos de Rusia. "El presidente Trump expresó su decepción con los europeos que siguen comprando petróleo y gas", ha dicho este viernes el mandatario ucraniano, en una comparecencia junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en Uzhhorod.
Soldados norcoreanos participan en el desminado de la región rusa de Kursk
Efectivos norcoreanos participan desde hace días en el desminado de Kursk, región rusa que ayudaron a liberar de ocupación ucraniana meses atrás, informó hoy el gobernador local, Alexandr Jinshtéin. Además de fuerzas rusas, en las labores de desminado participan "nuestros amigos de armas de Corea del Norte", dijo Jinshtéin en un vídeo, colgado en Telegram. "Siguiendo instrucciones del presidente (Vladímir Putin), hemos desarrollado un programa para reconstruir la zona fronteriza", agregó Jinshtéin. Explicó que en la primera parte del programa implica precisamente el desminado de territorios que estuvieron bajo control ucraniano. "Reforzamos regularmente (el grupo de zapadores) y aceleramos el ritmo de trabajo", aseguró.
Von der Leyen y Vance hablaron sobre coordinar sanciones a Rusia
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, han hablado para coordinar sanciones contra Rusia, informó este viernes la CE. "Se trataba de mantener un frente unido en materia de sanciones, porque, como he dicho muchas veces en esta sala de prensa, cuanto más coordinamos nuestro enfoque con nuestros socios, más eficaces son", indicó la portavoz jefa de la Comisión, Paula Pinho, en la rueda de prensa diaria de la institución, sobre una llamada telefónica entre los mandatarios el jueves. La portavoz se refirió a "varios ejemplos" que demuestran esa cooperación, como los esfuerzos conjuntos con el G7 sobre el límite máximo del precio del petróleo ruso, que "están dando resultados". "Y, como sabemos, hemos visto que las sanciones son eficaces y, por lo tanto, seguiremos presionando a la economía de guerra de Rusia, aumentando el coste para Rusia de no participar en conversaciones de paz y, finalmente, llevando al presidente Putin a la mesa de negociaciones", indicó Pinho. "Y eso es también lo que hemos debatido en esta llamada", agregó.
Ucrania bombardea una refinería de petróleo en la región rusa de Riazán
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este viernes de un bombardeo sobre una refinería de petróleo en la región rusa de Riazán, al sur de Moscú, sin que ni la parte ucraniana ni la rusa hayan aclarado las consecuencias exactas de este ataque, que se suma a otros previos contra objetivos vinculados a la infraestructura energética. El jefe de la unidad de drones del Ejército de Ucrania, Robert Brovdi, ha confirmado en su cuenta de Facebook este ataque contra la que está considerada una de las principales refinerías de petróleo de toda Rusia, situada a unos 200 kilómetros de Moscú. Por su parte, el gobernador de Riazán, Pavel Malkov, ha indicado en Telegram que durante la madrugada los sistemas de defensa antiaérea derribaron en esta región al menos ocho drones. Aunque no ha aportado muchos detalles, sí que ha reconocido que los restos de algunas de estas aeronaves cayeron en una zona industrial. El Ministerio de Defensa ha elevado a más de 90 los drones derribados durante la noche, en un balance que incluye también al mar Negro y a la península de Crimea.
Representantes de la UE viajan a EEUU para negociar posibles sanciones a Rusia
Una delegación de la Unión Europea ha viajado a EEUU para negociar con la administración del presidente Donald Trump posibles nuevas sanciones coordinadas a Rusia, según reveló desde la ciudad ucraniana de Úzhgorod el presidente del Consejo Europeo, António Costa. "El trabajo sobre un nuevo paquete de sanciones ya ha comenzado en Bruselas, y un equipo europeo está viajando a Washington para trabajar con nuestros amigos estadounidenses", dijo Costa en una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Las tropas rusas toman una localidad a 16 kilómetros del bastión ucraniano de Kramatorsk
Las tropas rusas tomaron la localidad de Márkovo, a unos 16 kilómetros de Kramatorsk, uno de los principales bastiones ucranianos en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia en 2022, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso. "Como resultado de las acciones decididas de las unidades de la agrupación militar Sur fueron liberadas las localidades de Fiódorovka y Márkovo en la república popular de Donetsk", indicó en Telegram el mando militar ruso en su parte de guerra semanal.
La región rusa de Bélgorod fue atacada por un centenar de drones ucranianos, según su gobernador
La región rusa de Bélgorod, en la frontera con Ucrania, fue atacada ayer por 99 drones enemigos, según informó este viernes el gobernador local Viacheslav Gladkov. Parte de estos aparatos no tripulados fueron derribados por las defensas antiaéreas rusas, pero algunos pudieron causar víctimas y dañaron la infraestructura de la región, reconoció el funcionario. Así, al menos una persona murió ayer en un ataque de drones en Bélgorod y dos resultaron heridas, escribió Gladkov en Telegram. Además, fueron dañadas varias viviendas y vehículos de los habitantes de esa región fronteriza.
