Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski descarta viajar a Moscú y dice que Putin "puede ir a Kiev"

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  2. Ya hay fecha para el Real Oviedo-Barça: este es el horario del partidazo del Tartiere
  3. El estreno de la segunda edición de La Favorita, en Luarca, se convierte en un sentido homenaje a su creador, Xuan Bello
  4. La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
  5. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  6. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  7. Inauguración del IES Margarita Salas de La Corredoria
  8. El desorbitado número de asturianos que aspiran a ser Guardia Civil: este sábado se examinan en Gijón

Tabacalera: una ventana al mundo

La UME de Javier Milei

Víctimas de pederastia reivindican la sentencia que condena a dos jesuitas españoles en Bolivia

Víctimas de pederastia reivindican la sentencia que condena a dos jesuitas españoles en Bolivia

La maceta con luz de Pepco que arrasa: la novedad de 7 euros para darle magia a tu terraza

La maceta con luz de Pepco que arrasa: la novedad de 7 euros para darle magia a tu terraza

El español Piqueras domina la tanda libre, con caídas de Quiles y Fernández en Montmeló

El español Piqueras domina la tanda libre, con caídas de Quiles y Fernández en Montmeló

El economista asturiano que explica por qué todos tenemos la culpa de los males de España

El economista asturiano que explica por qué todos tenemos la culpa de los males de España

Emoción y muchos aplausos en el relevo de José Luis González al frente de USIPA

Emoción y muchos aplausos en el relevo de José Luis González al frente de USIPA

¿Sandalias o zapatos? Este es el mejor calzado de recuperación para descansar tus piernas después de entrenar

¿Sandalias o zapatos? Este es el mejor calzado de recuperación para descansar tus piernas después de entrenar
Tracking Pixel Contents