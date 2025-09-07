Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El ejército ruso ha atacado con un nuevo récord de drones Ucrania y causa al menos dos muertos en Kiev

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

El hotel más original de Cantabria: alpacas, Terranovas, naturaleza y una experiencia única que conquista a los viajeros

Villandás, un pueblo de espectacular paisaje en Grado

Los medios aéreos vuelven al fuego zamorano de Castromil, en nivel 1

Sigue en directo la carrera en Montmeló de Moto3 2025

Ribadeo y Castropol se llenan de influencers: las Pombo, María de Jaime y María Frubies asisten a la boda de Alejandra Navarro (Alenavbas), que llevó un velo de encaje gallego

Illa asegura que "hasta que Puigdemont vuelva y Junqueras pueda ser candidato no habrá normalidad"

Logra quemar más de 600 calorías en solo una hora con esta bicicleta estática, los instructores explican cómo

Los vecinos del barrio de El Pilar, en Lada, viven sobre una ciénaga

